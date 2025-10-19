ETV Bharat / state

सहारनपुर में बच्चा चोरी कर बचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार

एसएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें तीन महिलाएं शामिल हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
साढ़े तीन लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 8:27 PM IST

सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने बच्चा चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. थाना सदर बाजार पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक किशोर को भी हिरासत में लिया है. पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी किया गया एक वर्षीय बच्चा बरामद किया गया. सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया.

बच्चे का सौदा 3.5 लाख रुपये में हुआ था: एसएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने बच्चे को साढ़े तीन लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था. थाना सदर बाजार इलाके के खलासी लाइन निवासी विनोद कुमार के बेटे कृष ने थाने में अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई.

एसएसपी अभिषेक तिवारी ने बच्चे की बरामदगी के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिया था. थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वॉड संयुक्त रूप से बच्चे की तलाश में जुटी थी.

Photo Credit: ETV Bharat
सदर बाजार पुलिस मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वॉड संयुक्त रूप से बच्चे की तलाश में जुटी थी.

14 अक्टूबर को किया था बच्चे का अपहरण: मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छोटी रेलवे लाइन के पास खलासी लाइन स्थित एक जर्जर रेलवे क्वार्टर पर छापा मारा गया. छह आरोपियों गोपाल, अंकुश, सलमान, प्रीति, दीपा और नैना को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

एक किशोर को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस ने अपहृत बच्चे के साथ तीन मोबाइल फोन और 10 लाख रुपये बरामद किए हैं. पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,350 रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 14 अक्टूबर की रात बच्चे का अपहरण किया था.

बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहा था गैंग: उन्होंने नैना नाम की महिला से बच्चे को 3.5 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था. एसएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि नैना नाम की महिला ने रुड़की के एक अस्पताल में काम करने वाले अपने चचेरे भाई सोनू के लिए बच्चे को चुराया था.

सोनू ने बच्चे का रंग-रूप देखकर उसे लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने बच्चे को बेचने की कई और कोशिश कीं लेकिन सौदा नाकाम रहा. वे बच्चे के साथ घूम रहे थे और पकड़े गए.

