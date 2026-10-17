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आरंग में अपहरण के बाद फिरौती मांगने वाले अरेस्ट, बच्चे को पुलिस ने किया बरामद

रायपुर : रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर को 8 साल के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने वाले एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को आरंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही अपहरण हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था . पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्चे को ग्राम समोदा के पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया था. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल दो बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.









मेडिकल स्टोर से लापता हुआ था बच्चा

आरंग थाना प्रभारी नरेश साहू ने बताया कि 16 अक्टूबर को नाबालिक बच्चे के पिता ने आरंग थाने में अपने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की सूचना दी थी. वह इंदिरा चौक स्थित मेडप्लस मेडिकल स्टोर में काम करते हैं. जबकि उनकी पत्नी नर्स हैं. घटना 16 अक्टूबर की है. जब मां ने बेटे को मेडिकल स्टोर पर छोड़ा था शाम 4 तक बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने इसकी शिकायत आरंग पुलिस को दी थी.मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद आरंग पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. इसी दौरान परिजन के मोबाइल पर अज्ञात लोगों का फोन आया और फोन करने वालों ने बच्चे को छोड़ने के बदले 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी.





