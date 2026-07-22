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खेलते समय ढाई साल के बच्चे के नाक में फंसा खुला सेफ्टी पिन, एमबीएस अस्पताल में दूरबीन से निकाला

बच्चे के सिर से निकाली गई पिन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: ढाई साल के एक बच्चे के गले और दिमाग के बीच फंसी हुई सेफ्टी पिन को मंगलवार को एमबीएस अस्पताल के नाक, कान और गला रोग विभाग के चिकित्सकों ने दूरबीन की मदद से सफलतापूर्वक निकाल दिया. सेफ्टी पिन खुली हुई थी, जिसके कारण उसके नुकीले हिस्से से अंदर चोट भी लग गई थी और खून भी जमा हो गया था. काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बेहोश कर डॉक्टरों की टीम ने एंडोस्कोपी से पिन बाहर निकाला. एमबीएस अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉ. शेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 21 जुलाई को दोपहर में इमरजेंसी में बच्चा लाया गया था. परिजनों ने बताया कि पिन बच्चे की नाक में चली गई. जांच में पता चला कि पिन नाक से आगे गले में चली गई और गले और सिर के बीच एडिनॉइड में फंसी है. इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर में बच्चे को बेहोश कर एंडोस्कोपी से पिन निकालने की कोशिश की गई. पढ़ें: कोटा में ऑपरेशन कर बच्चे के गले से निकाला आधा किलो ट्यूमर