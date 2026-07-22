खेलते समय ढाई साल के बच्चे के नाक में फंसा खुला सेफ्टी पिन, एमबीएस अस्पताल में दूरबीन से निकाला
पिन बच्चे के गले से नाक में होती हुई सिर के बीच फंस गई. उसे ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया.
Published : July 22, 2026 at 3:34 PM IST
कोटा: ढाई साल के एक बच्चे के गले और दिमाग के बीच फंसी हुई सेफ्टी पिन को मंगलवार को एमबीएस अस्पताल के नाक, कान और गला रोग विभाग के चिकित्सकों ने दूरबीन की मदद से सफलतापूर्वक निकाल दिया. सेफ्टी पिन खुली हुई थी, जिसके कारण उसके नुकीले हिस्से से अंदर चोट भी लग गई थी और खून भी जमा हो गया था. काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बेहोश कर डॉक्टरों की टीम ने एंडोस्कोपी से पिन बाहर निकाला.
एमबीएस अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉ. शेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 21 जुलाई को दोपहर में इमरजेंसी में बच्चा लाया गया था. परिजनों ने बताया कि पिन बच्चे की नाक में चली गई. जांच में पता चला कि पिन नाक से आगे गले में चली गई और गले और सिर के बीच एडिनॉइड में फंसी है. इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर में बच्चे को बेहोश कर एंडोस्कोपी से पिन निकालने की कोशिश की गई.
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मीणा ने बताया कि पिन खुला होने और अंदर चोट लगने से खून जमा हो गया था, जिससे एंडोस्कोपी में दिखाई नहीं दे रहा था. सक्शन के जरिए रास्ता साफ कर खून हटाया गया. जब पिन दिखाई दिया तो वह खुली हुई थी , इसलिए अंदर और चोट का खतरा था. ऐसे में सावधानी से उसे बाहर निकाला गया. अब बच्चा पूरी तरह ठीक है और खा-पी रहा है. इस दौरान यूनिट इंचार्ज डॉ. राजकुमार जैन, डॉ. मुकेश सोमवंशी और डॉ. शिल्पा भी मौजूद रहीं.
परिजनों ने बताया हादसा: नैनवा निवासी बच्चे के पिता ने बताया कि 20 जुलाई की शाम को बेटा घर पर खेल रहा था. इसी दौरान मां की सेफ्टी पिन उसके हाथ लग गई और उसने उसे नाक में फंसा लिया. जब तक पता चला, पिन अंदर चली गई. पहले बूंदी जिला अस्पताल ले गए, वहां नहीं निकल पाई. इसके बाद एमबीएस अस्पताल कोटा लाए, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पिन निकाली. डॉ. मीणा ने सलाह दी कि बच्चों के हाथ में सेफ्टी पिन, मटर, मूंगफली, मोती, गेहूं, रबड़ का टुकड़ा या चना जैसी नुकीली और छोटी चीजें न दें. बच्चे इन्हें मुंह, कान या नाक में फंसा लेते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है.