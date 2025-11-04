ETV Bharat / state

पिकअप ने 5 साल के बच्चे को मारी टक्कर, आपदा प्रबंधन अधिकारी ने अपने वाहन से पहुंचाया हॉस्पिटल

रुद्रप्रयाग: पिकअप वाहन चालक ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया. घायल बच्चे को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने अपने वाहन से कोटेश्वर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि बच्चा अपने परिजन के साथ जैसे ही तहसील के पास वाहन से उतरा तो सड़क से गुजर रहे पिकअप वाहन ने उसके पैरों के ऊपर से वाहन चढ़ा दिया, जिसे बच्चा गंभीर घायल हो गया.

मंगलवार सुबह पिकअप वाहन संख्या यूके 13 सीए 0741 ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार डीडीआरएफ टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे.

टीम ने घायल पांच वर्षीय शिवांश पुत्र गणेश कुमार निवासी जुनेली बच्छणस्यूं को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के वाहन से माधव आश्रम अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे का प्राथमिक उपचार जारी है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार बच्चा फिलहाल ठीक है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. बताया जा रहा है कि इस दौरान साइकिल रेसिंग रैली चल रही थी.

साइकिल चलाकर डीएम जैन ने किया रैली का शुभारंभ: राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में मंगलवार को जनपद मुख्यालय में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलिंग रैली व रिवर राफ्टिंग का भव्य आयोजन किया गया.