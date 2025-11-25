ETV Bharat / state

होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाया, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

स्कूल में इस तरह की सजा दी गई थी.शिक्षिका की पहली गलती थी,इसलिए पहली गलती समझकर हमें माफ कर देना चाहिए - परिजन

अभिभावक ने गलती की माफ : इस पूरे मामले में अभिभावक का कहना है कि उन्हें वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली की बच्चे को इस तरह की सजा मिली है. अभिभावक का मानना है कि स्कूल में जो सजा बच्चे को दी गई है,वो शिक्षिका की पहली गलती है.पहली गलती को चेतावनी देकर माफ करना चाहिए.

सूरजपुर : सूरजपुर के निजी स्कूल की शिक्षिका पर बच्चे को तालिबानी सजा देने के आरोप लगे हैं.निजी स्कूल की शिक्षिकाओं पर आरोप है कि उन्होंने होमवर्क ना करके आने पर नर्सरी स्कूल के बच्चे को रस्सी के सहारे लटका दिया. बच्चे को पेड़ से लटकता देखकर ग्रामीण ने अपने मोबाइल फोन पर इसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए. वहीं इस घटना के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है.

शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब : वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग सकते में है.जिला शिक्षाधिकारी ने मामले की जानकारी मिलते ही बीईओ के माध्यम से घटना की जांच करवाई.जिला शिक्षाधिकारी का कहना है कि जांच प्रतिवेदन के बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा है,जिसमें प्राइवेट स्कूल की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है.

हमने घटना की जानकारी मिलते ही जांच करवाई.जांच प्रतिवेदन के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है.दो दिनों में स्कूल प्रबंधन को जवाब देना होगा.यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो मान्यता को लेकर कार्रवाई की जाएगी- अजय मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी

स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई : इस पूरे मामले में स्कूल के संस्थापक का कहना है कि जिस शिक्षिका ने ऐसा किया है वो अभी नई भर्ती हुई है. बच्चे को पेड़ पर सिर्फ डराने के लिए टांगा गया,क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं आता था.

बच्चा स्कूल में बदमाशी करता है,उसे कई बार होमवर्क करने के लिए कहा गया.लेकिन हर बार बच्चा बिना होमवर्क के स्कूल में आता था.इसलिए शिक्षिका ने सिर्फ डराने के उद्देश्य से बच्चे को पेड़ पर टांगा,ताकि वो डर के कारण बदमाशी करना छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दें -सुभाष शिवहरे, स्कूल संचालक

बच्चे को पेड़ से लटकाने के मामले में एक ओर जहां स्कूल प्रबंधन सिर्फ डराने की बात कहकर अपना पक्ष रख रहा है,वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने प्रबंधन से घटना को लेकर जवाब मांगा है.यदि शिक्षा विभाग को मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.लेकिन शिक्षा के मंदिर में यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो जरुर सोचना होगा कि बच्चे को होमवर्क करके आने और अनुशासन सिखाने के लिए क्या ऐसी सजा जायज है.



मैत्री बाग जू समेत स्कूलों के निजीकरण का विरोध, कर्मचारी यूनियन और राजनीतिक दलों को ऐतराज

स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी, रनिंग वाटर योजना ठप, चंदेला गांव के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

सड़क में उठ रहा धूल का गुबार, NH 343 पर खतरे में जान, राहगीर समेत आम जनता परेशान