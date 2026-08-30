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चिकित्सा जगत में मिसाल: 5 साल के बच्चे को मिली नई जिंदगी, दूर हुूई दुर्लभ बीमारी!

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग ने पांच साल के बच्चे की रोबोटिक सर्जरी कर दुर्लभ जन्मजात बीमारी का सफल इलाज किया है. केजीएमयू की ओर से जानकारी दी गई है कि बच्चे की पित्त नलिका में सिस्ट बन जाने की वजह से प्रवाह रुका हुआ था, इसी वजह से उसे लगातार उल्टियां हो रही थी.



पेट दर्द और उल्टी से था परेशान: सीतापुर का रहने वाला बच्चा एक साल की उम्र से ही बार-बार पेट दर्द और उल्टी से परेशान था. स्थानीय इलाज से आराम नहीं मिलने पर परिवार केजीएमयू पहुंचा. यहां जांच में पता चला कि बच्चे को कोलेडोकल सिस्ट है. यह एक जन्मजात विकृति है जिसमें पित्त ले जाने वाली नली असामान्य रूप से फूल जाती है और सिस्ट बन जाता है.

केजीएमयू का कमाल: केजीएमयू में प्रो. डॉ. अर्चिका गुप्ता और उनकी टीम ने इस चुनौती को रोबोटिक तकनीक से पूरा किया. पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के प्रो. रवि प्रकाश कनौजिया की निगरानी में यह प्रक्रिया हुई. सर्जरी में पेट को बड़े चीरे से खोलने की जगह सिर्फ चार छोटे की-होल चीरे लगाए गए. रोबोट के थ्री-डी कैमरे और कलाइयों की तरह घूमने वाले उपकरणों से प्रभावित पित्त नली को सुरक्षित हटाया गया और छोटी आंत को जोड़कर पित्त के निकलने का नया रास्ता बनाया गया, जिसे रॉक्स-एन-वाई हेपेटिकोजेजुनोस्टोमी कहा जाता है.