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बाल हितैषी पंचायत कार्यक्रम में कछिया गांव ने बनाया कीर्तिमान, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा समेत शिक्षा में अव्वल

बलरामपुर जिले का कछिया गांव ने बाल हितैषी पंचायत कार्यक्रम के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है.सीएम साय ने पंचायत को उपलब्धि पर बधाई दी.

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बाल हितैषी पंचायत कार्यक्रम में कछिया गांव ने बनाया कीर्तिमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 1:30 PM IST

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बलरामपुर : बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत कछिया ने बाल हितैषी पंचायत के रूप में 95.71 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है. ग्राम पंचायत कछिया ने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाल हितैषी वातावरण तैयार किया है. ग्राम पंचायत कछिया के प्राथमिक शाला में कुल 51 बच्चे पढ़ते हैं. जिनमें 18 बालक और 33 बालिकाएं हैं. मिडिल स्कूल में 104 बच्चे हैं, जिनमें 47 बालक और 57 बालिकाएं हैं. पंचायत में प्राथमिक और मिडिल स्कूल मिलाकर कुल 155 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं. पंचायत बच्चों के अधिकारों की रक्षा, विद्यालय उपस्थिति बढ़ाने, स्वच्छता सुधार, बाल सुरक्षा तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

पंचायत की क्या हैं उपलब्धियां

सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विद्यालय का नियमित भ्रमण एवं बच्चों का मार्गदर्शन किया. स्कूल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की गई. स्वच्छता अभियान के माध्यम से विद्यालय एवं ग्राम में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है.इसके साथ ही बच्चों को स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया. ग्रामसभा में बच्चों से संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी गई.

कछिया गांव ने बनाया कीर्तिमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एनीमिया मुक्त बनाने के लिए टीकाकरण

पंचायत को एनीमिया मुक्त बनाने, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया. गर्भवती माताओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के साथ समन्वय कर सतत निगरानी की गई. शिक्षक एवं पंचायत के संयुक्त प्रयास से बच्चों में अनुशासन एवं आत्मविश्वास का विकास हुआ.

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बाल हितैषी कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाल हितैषी पंचायत के लिए सामने आई चुनौतियां

कछिया ग्राम पंचायत में प्रारंभिक चरण में कुछ परिवारों में निम्न वर्गीय एवं रोजगारवश बच्चों की शिक्षा में रुचि कम थी.मौसमी कार्य एवं पलायन के कारण बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होती थी.कुछ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण बरसात के समय बच्चों को विद्यालय जाने में कठिनाई होती थी. कुछ बच्चों में झिझक एवं अनुशासन की कमी भी चुनौती बनी, जिसके लिए निरंतर मार्गदर्शन आवश्यक था.

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बाल हितैषी कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनौतियों को दूर करने पंचायत ने अपनाई विशेष रणनीति

पंचायत में जनप्रतिनिधियों सरपंच, उपसरपंच, सचिव एवं पंचगण, शिक्षकों ने अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया. शिक्षक एवं प्रधानपाठक के साथ बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं पढ़ाई की समीक्षा की गई. स्वच्छता अभियान चलाकर स्कूल एवं गांव की सफाई व्यवस्था बेहतर किया गया. ग्रामसभा के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया गया कि बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है. बच्चों को प्रेरित करने हेतु पंचायत एवं शिक्षकगण द्वारा नियमित मार्गदर्शन किया गया.

CM vishnu deo Sai praised
सीएम ने की सराहना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाल हितैषी थीम पर हमारे पंचायत को पूरे छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान मिला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन और नर्स के सहयोग से ये कार्य में हम लोग सफल हुए हैं.ग्राम सभा के माध्यम से स्कूल में जाकर निगरानी करते हैं. टीकाकरण जब होता है तो टीकाकरण में भी जाया करते हैं.प्रथम स्थान मिलने पर सीएम ने भी बधाई दी है-सुनीता मरावी, सचिव कछिया

बाल हितैषी थीम में कछिया पंचायत पूरे राज्य में प्रथम स्थान आया है ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं. गर्भवती महिलाओं को सीएचआर प्रदान किया जाता है. स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं लोगों को जागरूक करते हैं- खुशबू सिंह, सरपंच कछिया

उपलब्धियों को स्थायी बनाए रखने के लिए पंचायत में बनीं कार्ययोजना


पंचायत ने बाल हितैषी कार्यों को स्थायी बनाए रखने के लिए कार्ययोजना तैयार की है. इसके लिए ग्रामसभा एवं पंचायत बैठकों में बच्चों के मुद्दों को नियमित एजेंडा में रखा जाएगा. विद्यालय का सतत निरीक्षण एवं उपस्थिति की निगरानी जारी रहेगी. स्वच्छता अभियान को नियमित रूप से संचालित कर स्कूल एवं गांव को स्वच्छ बनाकर रखा जाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का समन्वय कर लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाएगा. पंचायत का लक्ष्य है कि गांव में शतप्रतिशत नामांकन, शून्य ड्रॉपआउट और सुरक्षित बाल वातावरण सुनिश्चित किया हो.


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