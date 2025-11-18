ETV Bharat / state

SKMCH के पास दिल दहला देने वाली घटना, नवजात के शव को घसीटता दिखा कुत्ता

मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां कुत्ता नवजात के शव को घसीटता दिखा. पढ़ें पूरी खबर..

Child foetus found in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में शिशु भ्रूण मिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शिशु भ्रूण मिला है. कुत्ता उसे घसीट रहा था. उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसकेएमसीएच के पास यह हृदयविदारक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक कुत्ते को नवजात शिशु के शव को मुंह में दबाकर घूमते देखा. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

शिशु भ्रूण मिलने के बाद मचा हड़कंप: सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कुत्ता अस्पताल परिसर की ओर से ही शव को घसीटते हुए सड़क तक लेकर आया था. इसके बाद वह गेट नंबर तीन के पास एक दुकान के सामने मौजूद झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां वह शव को नोचने लगा.

शिशु भ्रूण को कुत्ते ने खाया (ETV Bharat)

"हम पास में ही जा रहे थे तो रास्ते में छोटे से बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी. ब्लड निकल रहा था, मक्खी लग रही थी. वहां एक बोरी पड़ा हुआ था तो उसको ढंक दिए. कुत्ता ही लेकर आया था. कुछ बॉडी पार्टी खा भी गया था."- प्रियंका कुमारी, स्थानीय

तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद: ये पूरा घटनाक्रम आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि एसकेएमसीएच के आसपास बड़ी संख्या में निजी नर्सिंग होम और छोटे अस्पताल संचालित होते हैं. पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में नवजात या भ्रूण के शव मिलने की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बावजूद इसके, प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से केवल खानापूर्ति की कार्रवाई होती रही है.

क्या बोलीं एसडीपीओ?: वहीं एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा ने कहा कि पुलिस को एसकेएमसीएच के पास कुत्ते द्वारा भ्रूण नोचे जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है और जिम्मेदारों का पता लगने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

"अहियापुर के शहबाजपुर इलाके में एक भ्रूण पाया गया था. इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है. जिस एरिया में उसको पाया गया है, वहां के पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन चल रही है."- विनीता सिन्हा, एसडीपीओ टाउन-2

