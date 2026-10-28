पानी से भरे टब में गिरी डेढ़ साल की मासूम, मौत
बालोद के डौंडीलोहारा की घटना है. घर के लोग घरेलू काम में व्यस्त थे, इसी दौरान ये घटना हुई. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:37 AM IST
बालोद: डौंडीलोहारा नगर अंतर्गत राजापारा वार्ड क्रमांक 11 में मंगलवार देर शाम एक बेहद हृदयविदारक हादसा हुआ. घर के आंगन में खेल रही डेढ़ वर्ष की मासूम बच्ची पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे मोहल्ले सहित नगर में शोक की लहर दौड़ गई.
दैनिक कार्यों में व्यस्त थे परिजन, खेलते समय हुआ हादसा
राजापारा निवासी लकी ठाकुर की डेढ़ वर्षीय पुत्री जानू मंगलवार शाम करीब 4 से 5 बजे के दरमियान अपने घर के आंगन में खेल रही थी.उस दौरान परिवार की महिलाएं—मां, दादी और बड़ी मां घरेलू कामकाज में व्यस्त थीं, जबकि बच्ची के पिता घर से बाहर गए हुए थे. खेलते-खेलते मासूम आंगन के उस हिस्से में पहुंच गई, जहां दैनिक उपयोग के लिए टब और बाल्टियों में पानी भरकर रखा गया था. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से बच्ची अचानक मुंह के बल गहरे पानी से भरे टब में जा गिरी.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें
घर के सदस्य जब अपने कार्यों से निपटे और काफी देर तक बच्ची की आवाज नहीं सुनाई दी, तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. आंगन में जाकर देखा गया तो मासूम टब के भीतर बेसुध अवस्था में पड़ी थी. बच्ची को इस हाल में देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए और पिता को तत्काल सूचना दी गई. परिजन बच्ची को लेकर डौंडीलोहारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों की पुष्टि सुनते ही माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस अनहोनी ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं.