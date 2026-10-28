ETV Bharat / state

पानी से भरे टब में गिरी डेढ़ साल की मासूम, मौत

बालोद दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: डौंडीलोहारा नगर अंतर्गत राजापारा वार्ड क्रमांक 11 में मंगलवार देर शाम एक बेहद हृदयविदारक हादसा हुआ. घर के आंगन में खेल रही डेढ़ वर्ष की मासूम बच्ची पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे मोहल्ले सहित नगर में शोक की लहर दौड़ गई.

दैनिक कार्यों में व्यस्त थे परिजन, खेलते समय हुआ हादसा राजापारा निवासी लकी ठाकुर की डेढ़ वर्षीय पुत्री जानू मंगलवार शाम करीब 4 से 5 बजे के दरमियान अपने घर के आंगन में खेल रही थी.उस दौरान परिवार की महिलाएं—मां, दादी और बड़ी मां घरेलू कामकाज में व्यस्त थीं, जबकि बच्ची के पिता घर से बाहर गए हुए थे. खेलते-खेलते मासूम आंगन के उस हिस्से में पहुंच गई, जहां दैनिक उपयोग के लिए टब और बाल्टियों में पानी भरकर रखा गया था. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से बच्ची अचानक मुंह के बल गहरे पानी से भरे टब में जा गिरी.