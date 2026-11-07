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मातम में बदली त्योहार की खुशियां : खेलते-खेलते बालकनी से गिरा ढाई साल का मासूम, सिर की हड्डियां टूटी, मौत

महावीर नगर थाना ( ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : धनतेरस पर कोटा शहर में एक बड़ा हादसा हो गया है. ढाई साल के बच्चे की एक मंजिल से गिरने से मौत हो गई. बच्चा घर पर खेल रहा था, जबकि मां दिवाली से जुड़े काम कर रही थी. इस दौरान ये हादसा हुआ. डॉक्टर के पास ले जाने पर उन्होंने बालक के सिर में गंभीर चोट बताई थी.

महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सौदा ने बताया कि घर में ही हादसा हुआ था. इसके बाद निजी अस्पताल में मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजन इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए शव को बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया है. महावीर नगर एक्सटेंशन स्कीम निवासी डॉ. मोहित गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात को उनके छोटे भाई हर्षित गौतम का ढाई साल का बेटा घर पर बालकनी में खेल रहा था. बच्चे की मां घर पर दीपक जला रही थी. अचानक से बच्चा बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और जब तक उसकी मां उसे संभालती बेटा नीचे गिर गया. बच्चे के गिरने और रोने की आवाज सुनकर मां और अन्य परिजन दौड़े. बच्चे को तत्काल कॉमर्स कॉलेज चौराहे स्थित निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर वह करीब 3 घंटे एडमिट रहा. बाद में चिकित्सकों ने उसे शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के बच्चे का शव ले लिया है, जिसका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा.