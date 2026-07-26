ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही की भेंट चढ़ा मासूम , सोसाइटी के बने गड्ढे में डूब कर मौत
ग्रेटर नोएडा कला धाम सोसाइटी के अंदर प्राधिकरण के द्वारा 10 से 15 फीट खोदा गया गहरा गड्ढ़ा हुआ जानलेवा साबित, मासूम की हुई मौत
Published : July 26, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आयी है. यहां सोसाइटी कला धाम के अंदर खोदा गया गड्ढा जिसकी गहराई करीब 10 से 15 फीट है. इस गहरे गड्ढे में गिरकर 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई.जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. वहीं सोसायटी वाले काफी डरे हुए है. नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुए इस घटना के बाद मौके पर एसडीएम और पुलिस अधिकारी पहुंचे.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
लापरवाही के गड्ढे में गिर कर 6 साल के मासूम की मौत: बताया जै रहा है कि 6 साल के मासूम की जान केवल प्राधिकरण और प्राधिकरण के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की भेंट चढ़ गया. यहां मौके पर कोई सेफ्टी उपकरण भी उपलब्ध नहीं था. जिसके चलते गड्ढे में भरे पानी में डूब कर बच्चे की मौत हो गई. डीसीपी, एडीसीपी, एसडीएम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर पुरी जानकारी हासिल की.
सोसाइटी में रहने वाले मौके पर पहुंचे युवक ने दी जानकारी: सोसाइटी में रहने वाले प्रांजल ने बताया कि जिस मासूम बच्चे की डूब कर मौत हुई है, उसके संबंध में मौके पर खेल रहे बच्चों ने हमें जानकारी दी और हम सोसाइटी के कुछ लोग मौके पर रेस्क्यू करने गए, पर तब तक बच्चा डूब चुका था और उसे लेकर हम अस्पताल गए, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया.
एडीसीपी ग्रेटर नोएडा का बयान
एडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्रान्तर्गत एक बच्चा कलाधाम कालोनी नॉलेज पार्क 2 में खोदे हुये गड्डे में अचानक गिर गया. गड्ढ़ा जिसमें पानी भरा हुआ था जिसमें डूब कर बच्चा अचेत हो गया. बच्चे के परिजनों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. उक्त सूचना पर तत्काल थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. पीड़ित परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने की बात कह रही है.