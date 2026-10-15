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पानीपत के खुले नाले में गिरा बच्चा, लोगों ने बचाया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

पानीपत के खुले नाले में गिरा बच्चा ( ETV Bharat )

पानीपत : हरियाणा के पानीपत शहर के वार्ड नंबर 3 में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर बच्चे की जान पर भारी पड़ते-पड़ते बची. देवी मंदिर के साथ लगती सड़क पर जलभराव के बीच एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद उसके पिता गोविंद ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया. नाला करीब 8 से 10 फीट गहरा बताया जा रहा है. हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बच्चे की पहचान ऋतिक के रूप में हुई है और फिलहाल उसकी हालत ठीक है.

कई महीनों से अधूरा पड़ा है काम : गोविंद ने बताया कि सड़क और नाले का काम पिछले 4-5 महीने से अधूरा पड़ा है. एक तरफ का काम पूरा नहीं हुआ और दूसरी तरफ भी खुदाई करके छोड़ दी गई है. खुले नालों और गड्ढों के आसपास बैरिकेड तक नहीं लगाए गए. बारिश के कारण सड़क पर जलभराव हो जाता है और रात में अंधेरा होने से खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में कोई भी राहगीर या बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है.