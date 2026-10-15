पानीपत के खुले नाले में गिरा बच्चा, लोगों ने बचाया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद
हरियाणा के पानीपत में वार्ड नंबर 3 में खुले नाले में बच्चा गिर गया जिसे लोगों ने बचाया. हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है.
Published : October 15, 2026 at 7:10 PM IST
पानीपत : हरियाणा के पानीपत शहर के वार्ड नंबर 3 में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर बच्चे की जान पर भारी पड़ते-पड़ते बची. देवी मंदिर के साथ लगती सड़क पर जलभराव के बीच एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद उसके पिता गोविंद ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया. नाला करीब 8 से 10 फीट गहरा बताया जा रहा है. हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बच्चे की पहचान ऋतिक के रूप में हुई है और फिलहाल उसकी हालत ठीक है.
कई महीनों से अधूरा पड़ा है काम : गोविंद ने बताया कि सड़क और नाले का काम पिछले 4-5 महीने से अधूरा पड़ा है. एक तरफ का काम पूरा नहीं हुआ और दूसरी तरफ भी खुदाई करके छोड़ दी गई है. खुले नालों और गड्ढों के आसपास बैरिकेड तक नहीं लगाए गए. बारिश के कारण सड़क पर जलभराव हो जाता है और रात में अंधेरा होने से खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में कोई भी राहगीर या बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है.
कई बार कर चुके हैं शिकायत : स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की बदहाली को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है. नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव और मेयर कोमल सैनी भी मौके का दौरा कर चुके हैं. उस दौरान ठेकेदारों को काम जल्द पूरा करने और गड्ढों को ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ.
पहले महिला भी गिर चुकी : ये पहली घटना नहीं है. कुछ महीने पहले इसी वार्ड में एक महिला भी गंदे नाले में गिर गई थी. उस समय भी स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई थी. अब बच्चे के नाले में गिरने की घटना ने एक बार फिर सड़क और नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें बाइक के पहिए तक फंस जाते हैं. बारिश के दौरान गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. लोगों ने प्रशासन से सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने, खुले नालों को ढंकने और काम पूरा होने तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
बड़े हादसे का इंतजार : वार्ड-3 में महिला के बाद अब बच्चे के नाले में गिरने की घटना नगर निगम के उन दावों पर सवाल खड़े करती है, जिनमें नागरिकों की सुरक्षा और सड़क सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही जाती है. समय रहते खुले नालों और अधूरी सड़क की सुध नहीं ली गई तो अगली बार कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
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