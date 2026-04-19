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नालंदा में 13 साल के बच्चे की पड़ोसी ने फोड़ी आंखें, मामूली विवाद में हुई थी बच्चों के बीच लड़ाई

बच्चों के मामलू विवाद में बड़ों ने एक 13 साल के लड़के की दोनों आंखें फोड़ दी. दिल दहला देने वाली घटना नालंदा की है-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 6:03 PM IST

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नालंदा : बिहार में नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा गांव स्थित मुसहरी टोला से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां बच्चों के विवाद में गांव के ही 13 वर्षीय छात्र की पड़ोसी ने दोनों आंखें फोड़ दी, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. पीड़ित लड़का स्थानीय सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र है.

बच्चों के विवाद में बड़ों ने फोड़ दी आंख : उसके पिता होटल में मजदूरी कर काम करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं. पीड़ित अपने दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा है. परिजनों ने बताया कि करीब 15 दिन पहले अपने भाई के साथ खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली सुग्गी देवी के बेटे साहिल को खेल-खेल में आंख में हल्की चोट लग गई थी. इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था.

मारपीट के बाद बच्चे की फोड़ी दोनों आंख : आरोप है कि इसी रंजिश में 17 अप्रैल को पीड़ित बच्चे को अकेला पाकर उसकी भाभी सुग्गी देवी ने अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं. जिससे बच्चे की हालात नाज़ुक बनी हुई है. घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल बिहारशरीफ के सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया.

हिरासत में एक शख्स को लेकर पूछताछ : पटना में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आना संभव नहीं है. रविवार दोपहर जब परिजन बच्चे को लेकर गांव पहुंचे तो उसकी स्थिति देखकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मुकेश कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

ग्रामीणों के गुस्से को कंट्रोल करती पुलिस
ग्रामीणों के गुस्से को कंट्रोल करती पुलिस (ETV Bharat)

''इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. स्थानीय लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है.''- मुकेश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष

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