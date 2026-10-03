मिर्जापुर में सड़क किनारे नाले में डूबा बच्चा, आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर घर लौट रहा था

मिर्जापुर में सड़क किनारे नाले में डूबा बच्चा, आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर घर लौट रहा था
छुट्टी होने के बाद बच्चा अकेले ही पैदल घर जा रहा था. रास्ते में सड़क किनारे गहरे नाले में गिर गया. जिससे मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:06 PM IST
मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र में सड़क किनारे नाले में गिरने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर घर लौट रहा था. पानी भरे होने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई. घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू किया तब घटना का पता चला.
बभनी थपनवा गांव में शनिवार एक हृदयविदारक हादसा हो गया. आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़ाई कर घर लौट रहा चार वर्षीय मासूम सड़क किनारे नाले में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद से मासूम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
जानकारी के अनुसार, बभनी थपनवा गांव के रहने वाले संतोष पटेल का चार वर्षीय बेटा लक्ष्य पटेल शनिवार सुबह गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गया था. दोपहर में छुट्टी होने के बाद वह अकेले ही पैदल अपने घर के लिए निकला. रास्ते में सड़क किनारे गहरे नाले में अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में जा गिरा.
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब मासूम लक्ष्य घर नहीं पहुंचा, तो परिजन चिंतित होकर उसकी खोजबीन में निकले. तलाश करते हुए जब परिजन नाले के पास पहुंचे, तो पानी में बालक का शव उतराता दिखाई दिया. यह देखते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों के सहयोग से परिजनों ने तुरंत नाले में कूदकर लक्ष्य को बाहर निकाला और आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान ले गए.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मासूम की जांच की. सीएचसी मड़िहान के चिकित्सक डॉ. आरएस वर्मा ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर द्वारा मासूम को मृत घोषित करते ही परिजनों में कोहlराम मच गया. मड़िहान थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि सड़क किनारे नाले में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर घटना की जांच की जा रही है.
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