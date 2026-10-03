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मिर्जापुर में सड़क किनारे नाले में डूबा बच्चा, आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर घर लौट रहा था

सड़क किनारे नाले में गिरने से बच्चे की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र में सड़क किनारे नाले में गिरने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर घर लौट रहा था. पानी भरे होने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई. घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू किया तब घटना का पता चला.