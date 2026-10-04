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पलामू में जिउतिया विसर्जन के दौरान आहर में डूबने से बच्चे की मौत, मां के साथ विसर्जन के लिए गया था बालक

पलामू: छतरपुर थाना क्षेत्र के खाटिन गांव में जिउतिया विसर्जन के दौरान गांव के आहर में डूबने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई. मृत बच्चे की पहचान राकेश के रूप में हुई है. वह खाटिन गांव का ही रहने वाला था.

राकेश अपनी मां के साथ विसर्जन के लिए गुल्हरिया आहर गया था. वहां गांव की अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं. जिउतिया विसर्जन के बाद जब मां वापस लौटी तो उसे अहसास हुए कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है.

इसके बाद, गांव वालों समेत सभी लोग आहर पहुंचे. फिर बच्चे की खोजबीन शुरू हुई. काफी प्रयास के बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छतरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है. घटना की पुष्टि करते हुए छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, राकेश एक प्राइवेट स्कूल का छात्र था, जबकि उसके पिता खुद एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए.