ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन फूंका

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Dhamtari Kurud Police Station area
धमतरी कुरुद थाना क्षेत्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: कुरूद थाना क्षेत्र के नारी गांव में रेत से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से करीब साढ़े चार साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया.

खेलने निकला था मासूम, ट्रैक्टर ने कुचल दिया

नारी गांव का रहने वाला करीब साढ़े चार साल का फनिस सोनी घर से खेलने के लिए बाहर निकला था. इसी दौरान नारी पुल की तरफ से रेत से भरी एक ट्रैक्टर गांव की ओर आ रही थी, जिसने बच्चे को कुचल दिया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने चालक के साथ मारपीट की और बाद में ट्रैक्टर में आग लगा दी. देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

शव रखकर दो घंटे तक प्रदर्शन

मासूम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि गांव और आसपास के इलाके में लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन और रेत परिवहन का खेल चल रहा है. रेत से भरे भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण ग्रामीणों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. मौके पर पुलिस और तहसीलदार की टीम पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास किया. काफी देर की बातचीत के बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया. हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि केवल समझाइश से मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है.

Uproar in Dhamtari following an accident
धमतरी में हादसे के बाद बवाल (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने माइनिंग विभाग पर उठाए सवाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नारी और आसपास के क्षेत्र में महानदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है. उनका दावा है कि रेत निकालकर आसपास के गांवों में बनाए गए अवैध भंडारण स्थलों तक पहुंचाई जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि नदी से रेत निकालने के दौरान आसपास की जमीन और पशुओं के चारा क्षेत्र को भी नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

Public outrage in Dhamtari following the accident.
हादसे के बाद धमतरी में लोगों का गुस्सा (ETV BHARAT)

मुआवजा और कार्रवाई की मांग

मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. इसके साथ ही गांव में भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए ब्रेकर बनाने, कथित अवैध रेत घाट और भंडारण पर कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कराने की मांग भी उठाई गई. ग्रामीणों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार के दिन एक परिवार ने अपना मासूम बच्चा खो दिया. हादसे के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल मातम में बदल गया.

पुलिस ने क्या कहा?

एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने बताया कि ग्राम नारी में एक ट्रैक्टर रेत लेकर जा रहा था. इसी दौरान एक बच्चा ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया. ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद स्थिति शांत हुई. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बिलासपुर में बड़ा हवाई हादसा टला, रनवे पर विमान का टायर फटा, बाल बाल बची यात्रियों की जान

एमसीबी के गोहड़ारी नदी पर टूटे पुल से भारी दिक्कत, जनकपुर शहडोल मार्ग बाधित

TAGGED:

ACCIDENT ON RAKSHA BANDHAN
धमतरी कुरुद थाना क्षेत्र
धमतरी में ट्रैक्टर हादसा
धमतरी पुलिस
ROAD ACCIDENT IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.