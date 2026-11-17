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पति-पत्नी के झगड़े में ढाई महीने के मासूम की मौत, कैरेक्टर को लेकर शराबी पति ने किया था विवाद

बेटे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

कोरबा: पति-पत्नी के बीच का झगड़ा ढाई महीने के मासूम की मौत का कारण बन गया. यह दिल दहला देने वाली घटना कोरबा जिले का कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सलोरा की है. जहां चरित्र संदेह के कारण पति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. पति शराब के नशे में भी था. इसी दौरान एक जोर का वार मासूम के सिर पर हो गया. जिससे उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने अब हत्या की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मृतक शिशु के पिता को हत्या का आरोपी बनाया है. जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पति और पत्नी के बीच हुआ विवाद यह मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के गांव सलोरा का है. जहां आरोपी पति द्वारका केवट का उसकी पत्नी मुस्कान केवट के साथ विवाद चल रहा था. बीती रात हुए इस विवाद का कारण चरित्र संदेह था, पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है. जिसे लेकर वह अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था. उसके हाथ में एक डंडा भी था.