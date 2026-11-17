पति-पत्नी के झगड़े में ढाई महीने के मासूम की मौत, कैरेक्टर को लेकर शराबी पति ने किया था विवाद
कोरबा में पति और पत्नी के बीच हुए विवाद में एक मासूम की मौत हो गई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 6:44 PM IST
कोरबा: पति-पत्नी के बीच का झगड़ा ढाई महीने के मासूम की मौत का कारण बन गया. यह दिल दहला देने वाली घटना कोरबा जिले का कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सलोरा की है. जहां चरित्र संदेह के कारण पति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. पति शराब के नशे में भी था. इसी दौरान एक जोर का वार मासूम के सिर पर हो गया. जिससे उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने अब हत्या की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मृतक शिशु के पिता को हत्या का आरोपी बनाया है. जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
पति और पत्नी के बीच हुआ विवाद
यह मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के गांव सलोरा का है. जहां आरोपी पति द्वारका केवट का उसकी पत्नी मुस्कान केवट के साथ विवाद चल रहा था. बीती रात हुए इस विवाद का कारण चरित्र संदेह था, पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है. जिसे लेकर वह अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था. उसके हाथ में एक डंडा भी था.
नशे में था आरोपी पिता
पुलिस के अनुसार आरोपी नशे में था, जिसके कारण वह अधिक गुस्से में था. आक्रोश में आकर उसने अपनी पत्नी मुस्कान केवट पर डंडे से वार किया. इस वक्त ढाई महीने का शिशु सोमू मुस्कान की गोद में था. दुर्भाग्यवश डंडे का यह जोरदार प्रहार सोमू के सिर पर हो गया. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मासूम ने अस्पताल में तोड़ा दम
इस घटना के बाद ढाई माह के मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी और मृतक शिशु के पिता द्वारका केवट पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. शिशु की मौत के बाद अब हत्या की धाराएं, जोड़कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.
कोरबा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इस विषय में कटघोरा के एसडीओपी विजय सिंह राजपूत ने बताया कि पूरी घटना कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलोरा की है. हमें हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी द्वारका प्रसाद केवट के द्वारा अपने पत्नी मुस्कान केवट के ऊपर चरित्र शंका को लेकर डंडे से हमला किया था. हमले में मुस्कान केवट के गोद में जो शिशु था, ढाई महीने का उसके सिर पर डंडे का वार हो गया. जिसमें रात में ही हमने हत्या के प्रयास का अपराध पंजीकृत किया था. सुबह इलाज के दौरान शिशु की मौत हो गई है. जिसके बाद हत्या की धाराएं जोड़ते हुए आरोपी द्वारका प्रसाद को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे रिमांड पर भेजा.