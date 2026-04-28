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बिहार में एक बार फिर हर्ष फायरिंग, मां के साथ शादी में आई बच्ची की गोली लगने से मौत

पटना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से बच्ची की मौत हो गई है. बच्ची मां के साथ शादी में शामिल होने आई थी.

HARSH FIRING IN PATNA
धनरुआ में हर्ष फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 2:43 PM IST

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मसौढ़ी: राजधानी पटना से सटे धनरुआ थाना क्षेत्र के आश्रयपुर गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग ने एक मासूम की जान ले ली. चार साल की बच्ची सौम्या की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई.

हर्ष फायरिंग की चपेट में आई मासूम: मंगलवार सुबह छाती पंचायत के आश्रयपुर गांव में एक युवक ने छत पर खड़े होकर अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान नीचे सो रही चार वर्षीय सौम्या की गोली उसके पेट में लग गई. बच्ची अपनी मां के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई हुई थी.

धनरुआ में हर्ष फायरिंग (ETV Bharat)

शादी घर में छाया मातम: मृतका सौम्या डोमन बिगहा निवासी पिंटू प्रसाद की बेटी थी. परिजनों ने तुरंत बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सौम्या की मां ने गहरे दुख के साथ कहा, “हम तो खुशी मनाने आए थे, लेकिन अपनी बेटी की लाश लेकर लौट रहे हैं. जिसने गोली चलाई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा. मेरी बच्ची का क्या कसूर था?”

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी: पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हर्ष फायरिंग की पुष्टि हुई है. गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है और उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. अवैध हथियार भी जब्त किया जाएगा.

Harsh Firing in Patna
बच्ची को पेट में लगी गोली (ETV Bharat)

एफएसएल टीम मौके पर पहुंची: घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया है. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि शादी सज्जू प्रसाद उर्फ सचिदानंद की बेटी की हो रही थी और उसी दौरान छत से फायरिंग हुई.

बार-बार दोहराई जा रही लापरवाही: धनरुआ डीएसपी कन्हैया कुमार ने भी घटना की पुष्टि की और कहा कि गोली सीधे बच्ची के पेट में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस आरोपी की तलाश में तेजी से काम कर रही है.

"मृतक अपनी मां के साथ एक रिश्तेदार के यहां शादी में आई हुई थी आज सुबह में छत पर एक युवक खड़ा था जो हर्ष फायरिंग की है, गोली पेट में लग गई है जिसकी मौत मौके पर ही हो गई है गोली चलाने वाली युवक की पहचान हो गई हैं जल्द ही गिरफ्तारी होगी."-कन्हैया कुमार, डीएसपी, धनरुआ

Harsh Firing in Patna
सिंदूरदान के दौरान हर्ष फायरिंग (ETV Bharat)

कब थमेगा शादियों में मौत का जश्न?: बिहार सरकार ने शादियों में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी लोग खुशी के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरों के घर का चिराग बुझा रहे हैं. आश्रयपुर की यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि आखिर कब तक चलेगा यह खतरनाक जश्न? कब रुकेगी मासूमों की ऐसी निरर्थक मौतें.

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