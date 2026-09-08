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गुरुग्राम में दो साल की बच्ची को कार सवार ने कुचला, सीसीटीवी में कैद घटना

गुरुग्राम: सोमवार की रात गुरुग्राम सेक्टर-5 से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही महज दो साल की मासूम बच्ची को एक कार सवार ने कुचल दिया. हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके साथ खेल रहा भाई बाल-बाल बच गया. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.

देर रात घर के बाहर खेल रही थी मासूम: घटना सेक्टर-5 की रिहायशी गली की है. देर रात करीब 9 बजे दो साल की बच्ची अधिराज तिवारी अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान कार गली में मुड़ी, तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचल दिया. जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. इस दौरान बच्ची के परिजन भी पास में खड़े थे. हादसा होते ही लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.