गुरुग्राम में दो साल की बच्ची को कार सवार ने कुचला, सीसीटीवी में कैद घटना
गुरुग्राम सेक्टर-5 में कार सवार युवक ने दो साल की बच्ची को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.
Published : September 8, 2026 at 1:51 PM IST
गुरुग्राम: सोमवार की रात गुरुग्राम सेक्टर-5 से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही महज दो साल की मासूम बच्ची को एक कार सवार ने कुचल दिया. हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके साथ खेल रहा भाई बाल-बाल बच गया. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.
देर रात घर के बाहर खेल रही थी मासूम: घटना सेक्टर-5 की रिहायशी गली की है. देर रात करीब 9 बजे दो साल की बच्ची अधिराज तिवारी अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान कार गली में मुड़ी, तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचल दिया. जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. इस दौरान बच्ची के परिजन भी पास में खड़े थे. हादसा होते ही लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
हादसे के बाद कार चालक फरार: हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. आरोपी कार चालक सेक्टर-5 का ही रहने वाला है. घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे की पूरी तस्वीर सामने आ सके और आरोपी कार चालक की पहचान की जा सके. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी.
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