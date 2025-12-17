ETV Bharat / state

बनारस में दर्दनाक हादसा; JCB ने बच्चे को पिता के सामने कुचला, परिजनों ने शव रख कर किया सड़क

सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे पर हुए हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने जेसीबी में की तोड़फोड़

सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे पर प्रदर्शन करते लोग. (Etv Bharat)
Published : December 17, 2025 at 5:47 PM IST

वाराणसी: धर्मनगरी में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. एक परिवार पर दुखों का उस समय पहाड़ टूट पड़ा, जब सब्जी मंडी जा रहे मासूम की पिता के सामने दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे पर शव रख कर चक्का जाम लगा दिया और जेसीबी में तोड़फोड़ की. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के मुताबिक, सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य छात्र शक्ति कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है. इसी बीच सुंदरपुर में किराए के मकान में रहने वाले जौनपुर निवासी इशरत अपने 8 वर्षीय बेटे इश्फाक के साथ सुबह सब्जी खरीदने मंडी आ रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब्जी मंडी चौराहे पास निर्माण में लगी जेसीबी की टक्कर से इश्फाक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वाराणसी में दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत. (ETV Bharat)

घटना से आक्रोशित परिजन युवक का शव लेकर घटनास्थल पहुंचे और जेसीबी चालक पर कार्रवाई तथा जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में आक्रोशित भीड़ ने जेसीबी पर ईंट-पत्थर भी चलाए, जिससे माहौल और गर्म हो गया.

करीब दो घंटे तक चले चक्का जाम के बाद कैंट विधायक सौरव श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. विधायक ने परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में एसीपी से भी वार्ता की. हालांकि, कुछ देर बाद परिजन दोबारा आक्रोशित हो गए और फिर से चक्का जाम कर दिया. मौके पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, तीन थानों की पुलिस फोर्स और सभी चौकी प्रभारी तैनात हैं.

कैंट विधायक सौरव श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे मामले को लेकर अधिकारियों और परिजनों से बातचीत की जा रही है. परिजनों का कहना है कि उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य (दादा) के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर सहमति बनेगी. फिलहाल उनके आने का इंतजार किया जा रहा है. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया जा गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

