बनारस में दर्दनाक हादसा; JCB ने बच्चे को पिता के सामने कुचला, परिजनों ने शव रख कर किया सड़क

सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे पर प्रदर्शन करते लोग. ( Etv Bharat )

वाराणसी: धर्मनगरी में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. एक परिवार पर दुखों का उस समय पहाड़ टूट पड़ा, जब सब्जी मंडी जा रहे मासूम की पिता के सामने दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे पर शव रख कर चक्का जाम लगा दिया और जेसीबी में तोड़फोड़ की. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के मुताबिक, सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य छात्र शक्ति कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है. इसी बीच सुंदरपुर में किराए के मकान में रहने वाले जौनपुर निवासी इशरत अपने 8 वर्षीय बेटे इश्फाक के साथ सुबह सब्जी खरीदने मंडी आ रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब्जी मंडी चौराहे पास निर्माण में लगी जेसीबी की टक्कर से इश्फाक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.