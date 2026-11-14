ETV Bharat / state

हाथरस: दूध श्वास नली में फंसने 14 माह के बच्चे की मौत, बरतें ये सावधानियां

दूध श्वास नली फंसने 14 माह के बच्चे की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस: जनपद के बघना गांव से आई एक खबर ने हर माता-पिता के दिल को दहला दिया है. एक मासूम की सांस नली में दूध फंसने के कारण आगरा के एस.एन. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा 'साइलेंट हादसा' है जो किसी भी घर में अनजाने में घट सकता है. अक्सर नए माताओं को यह पता नहीं होता कि बच्चे को दूध पिलाने की सही पोजीशन क्या है.



करीब तीन साल पहले बघना गांव निवासी गुड्डू ने अपनी बेटी निक्की की शादी ब्रमपुर मुड़ी चौराहा आगरा निवासी मोहित के साथ की थी. निक्की कुछ दिन पहले अपने मायके गांव बघना आई थी. ।3 नवंबर की रात निक्की अपने 14 महीने के पुत्र सौर्य को दूध पीला रही थी. इसी दौरान दूध सौर्य की स्वांस नली में अटक गया. परिवार के लोगों ने बच्चे को को पास के ही एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां के डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी.

परिवार वाले बच्चे को आगरा के एस एन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां 4 नवम्बर की सुबह करीब 9 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत ही गई. निक्की का इकलौता बेटा सौर्य था, सौर्य की मौत के बाद परिजन अस्पताल से उसे अपने गांव ब्रमपुर मुड़ी चौराहा ले आए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया.



इस संबंध में आशा, दुर्गेश कुमारी ने बताया कि छह माह तक बच्चे को मां का दूध देनी चाहिए. छह माह बाद बच्चे को दलिया, मूंग दाल का पानी, केला आदि मसल कर दे सकते हैं. हर मां को दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर करीब 10 मिनट तक थपकी देना चाहिए, उससे बच्चे को आराम मिलता है, वह दूध नहीं उलटता है.



सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट के प्रभारी डॉक्टर अनूप कुमार भारती ने बताया कि नवजात और छोटे बच्चों को दूध पिलाने में मां एहतियात नहीं बरतती. गलत तरीके से दूध पिला देती है. उसके कारण बच्चे की श्वास नली में दूध चला जाता है, जिससे हादसा हो जाता है. मां को दूध पिलाते समय बच्चे की पोजीशन सही होनी चाहिए. बच्चे को कभी भी लिटाकर दूध नहीं पिलानी चाहिए. अक्सर मां रात को सोते समय बच्चे को लेटाकर दूध पिलाती हैं.