हाथरस: दूध श्वास नली में फंसने 14 माह के बच्चे की मौत, बरतें ये सावधानियां
दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर 10 मिनट तक थपकी देनी चाहिए, इससे दूध उलटता नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:55 PM IST
हाथरस: जनपद के बघना गांव से आई एक खबर ने हर माता-पिता के दिल को दहला दिया है. एक मासूम की सांस नली में दूध फंसने के कारण आगरा के एस.एन. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा 'साइलेंट हादसा' है जो किसी भी घर में अनजाने में घट सकता है. अक्सर नए माताओं को यह पता नहीं होता कि बच्चे को दूध पिलाने की सही पोजीशन क्या है.
करीब तीन साल पहले बघना गांव निवासी गुड्डू ने अपनी बेटी निक्की की शादी ब्रमपुर मुड़ी चौराहा आगरा निवासी मोहित के साथ की थी. निक्की कुछ दिन पहले अपने मायके गांव बघना आई थी. ।3 नवंबर की रात निक्की अपने 14 महीने के पुत्र सौर्य को दूध पीला रही थी. इसी दौरान दूध सौर्य की स्वांस नली में अटक गया. परिवार के लोगों ने बच्चे को को पास के ही एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां के डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी.
परिवार वाले बच्चे को आगरा के एस एन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां 4 नवम्बर की सुबह करीब 9 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत ही गई. निक्की का इकलौता बेटा सौर्य था, सौर्य की मौत के बाद परिजन अस्पताल से उसे अपने गांव ब्रमपुर मुड़ी चौराहा ले आए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया.
इस संबंध में आशा, दुर्गेश कुमारी ने बताया कि छह माह तक बच्चे को मां का दूध देनी चाहिए. छह माह बाद बच्चे को दलिया, मूंग दाल का पानी, केला आदि मसल कर दे सकते हैं. हर मां को दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर करीब 10 मिनट तक थपकी देना चाहिए, उससे बच्चे को आराम मिलता है, वह दूध नहीं उलटता है.
सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट के प्रभारी डॉक्टर अनूप कुमार भारती ने बताया कि नवजात और छोटे बच्चों को दूध पिलाने में मां एहतियात नहीं बरतती. गलत तरीके से दूध पिला देती है. उसके कारण बच्चे की श्वास नली में दूध चला जाता है, जिससे हादसा हो जाता है. मां को दूध पिलाते समय बच्चे की पोजीशन सही होनी चाहिए. बच्चे को कभी भी लिटाकर दूध नहीं पिलानी चाहिए. अक्सर मां रात को सोते समय बच्चे को लेटाकर दूध पिलाती हैं.
हालांकि, बच्चे को लिटाकर दूध बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, बच्चे को बैठाकर दूध पिलाना चाहिए. बच्चे का मुंह ऊपर की ओर हो और नीचे सपोर्ट दिया हो. उसका मुंह पूरी तरह से खुला हो, साथ ही दूध भी धीरे-धीरे पिलाना चाहिए. यदि कटोरी चम्मच से पिला रहे हैं तो कटोरी चम्मच से उसके मुंह में उड़ेलना नहीं चाहिए. जो पोजीशन बताई जाती है उसके होंठ पर चम्मच रख देनी चाहिए. बच्चा अपने आप से दूध सिप कर लेता है. रात को सोते समय हम एहतियात नहीं बरतते हैं. उसके कारण दूध सांस नली में चला जाता है. जिसके कारण बच्चे को दिक्कत हो जाती है.
डा. अनूप कुमार भारती ने बताया कि जब हम डिलीवरी के बाद मां-बच्चे की अस्पताल से छुट्टी करते हैं तो यह लिखकर देते हैं और बताते भी हैं कि दूध पिलाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक कंधे से लगाकर डकार दिलानी है. इससे थोड़ा समय मिलता है, जो गले में अटका दूध होता है वह नीचे चला जाता है और डकार से जो गैस पेट में होती है वह बाहर निकल जाती है.
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