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दर्दनाक हादसा! मकान का छज्जा गिरा, मलबे में दबकर एक मासूम की मौत, दूसरा गंभीर घायल

पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले को मकान मालिक की लापरवाही के एंगल से भी देखा जा रहा.

मलबे में दबकर एक मासूम की मौत
मलबे में दबकर एक मासूम की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 8:34 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के थाना भारत नगर इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक मकान का छज्जा अचानक ढहने से दो मासूम बच्चे मलबे के नीचे दब गए. इस हादसे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. घटना में एक 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब मकान के बाथरूम के ऊपर बना छज्जा भरभराकर गिर गया. उस वक्त दोनों बच्चे वहीं मौजूद थे और देखते ही देखते मलबे के नीचे दब गए. आस-पास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

मकान का छज्जा गिरा (ETV Bharat)

घटना के चश्मदीद गवाह सतवीर राहगीर ने बताया,

"मैं गली से जा रहा था, तभी अचानक एक भारी आवाज आई. मैंने देखा कि एक मकान का छज्जा गिरा हुआ है और उसके नीचे दो बच्चे दबे हुए हैं. लोगों की मदद से जब उन्हें बाहर निकाला गया, तो एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया."

वहीं, परिजनों ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि मकान के बाथरूम की छत में पहले से ही दरारें आ चुकी थीं, जिसकी शिकायत बच्चे के पिता ने मकान मालिक से कई बार की थी. बावजूद इसके मकान मालिक ने समस्या को नजरअंदाज कर दिया, जो आज इस बड़ी वजह बन गया.

पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले को मकान मालिक की लापरवाही के एंगल से पड़ताल किया जा रहा है.

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Last Updated : April 11, 2026 at 8:34 PM IST

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