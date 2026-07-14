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VIDEO: गोद में मासूम का शव रखकर रोती रही मां, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत ( Photo Credit:ETV Bharat )

बरेली: जिला अस्पताल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक महिला अपनी मासूम बेटी परी का शव गोद में लेकर रोती-बिलखती दिखाई दे रही है. इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और अस्पताल में इलाज की व्यवस्था को लेकर कई तरह की चर्चाए शुरू हो गई हैं.

परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. उनका कहना है कि यदि इलाज में तेजी और बेहतर व्यवस्था होती तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी. घटना के बाद अस्पताल परिसर का माहौल भी गमगीन बना रहा. बताया जा रहा है कि मृत बच्ची के पिता का नाम रामेश्वर दयाल है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.

अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत, (Video Credit : ETV Bharat)

वहीं, जिला अस्पताल के एडीएसआईसी रमेश चंद्र दीक्षित ने अस्पताल पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. उनके अनुसार बच्ची छत से गिर गई थी, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी. पहले उसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया, लेकिन बाद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.