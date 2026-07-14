ETV Bharat / state

VIDEO: गोद में मासूम का शव रखकर रोती रही मां, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत
अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जिला अस्पताल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक महिला अपनी मासूम बेटी परी का शव गोद में लेकर रोती-बिलखती दिखाई दे रही है. इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और अस्पताल में इलाज की व्यवस्था को लेकर कई तरह की चर्चाए शुरू हो गई हैं.

परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. उनका कहना है कि यदि इलाज में तेजी और बेहतर व्यवस्था होती तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी. घटना के बाद अस्पताल परिसर का माहौल भी गमगीन बना रहा. बताया जा रहा है कि मृत बच्ची के पिता का नाम रामेश्वर दयाल है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.

अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत, (Video Credit : ETV Bharat)
वहीं, जिला अस्पताल के एडीएसआईसी रमेश चंद्र दीक्षित ने अस्पताल पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. उनके अनुसार बच्ची छत से गिर गई थी, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी. पहले उसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया, लेकिन बाद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची को भर्ती करते ही डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया. जब उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे वहां नहीं ले गए.
जानकारी अनुसार शनिवार सुबह करीब आठ बजे बच्ची की मौत हो गई. इसके बाद शव को घर भेजे जाने के दौरान बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फिलहाल, मामले में परिजनों और अस्पताल प्रशासन के दावे अलग-अलग हैं. ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा. बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी.

यह भी पढ़ें: बरेली पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन; 3.20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, पिता-पुत्र पर कसा शिकंजा

यह भी पढ़ें: सेंट्रल जेल बरेली से उम्रकैद का कैदी फरार, 7 कर्मी निलंबित

TAGGED:

HOSPITAL IN BAREILLY
CHILD DIES AFTER GET TREATMENT
CHILD DIES IN BAREILLY
UP NEWS
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.