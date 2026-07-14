VIDEO: गोद में मासूम का शव रखकर रोती रही मां, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप
परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:56 PM IST
बरेली: जिला अस्पताल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक महिला अपनी मासूम बेटी परी का शव गोद में लेकर रोती-बिलखती दिखाई दे रही है. इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और अस्पताल में इलाज की व्यवस्था को लेकर कई तरह की चर्चाए शुरू हो गई हैं.
परिजनों का आरोप है कि बच्ची को समय पर उचित उपचार नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. उनका कहना है कि यदि इलाज में तेजी और बेहतर व्यवस्था होती तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी. घटना के बाद अस्पताल परिसर का माहौल भी गमगीन बना रहा. बताया जा रहा है कि मृत बच्ची के पिता का नाम रामेश्वर दयाल है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.
फिलहाल, मामले में परिजनों और अस्पताल प्रशासन के दावे अलग-अलग हैं. ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा. बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी.
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