कौशांबी में पेड़ काटे जाने के दौरान बिजली का खंभा गिरने से बच्चे की मौत
हादसे में दो वर्षीय प्रिंस की मौत हो गई, पांच वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 1:40 PM IST
कौशांबी: जिले में पेड़ काटने के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक तीन वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई. हादसे में पांच वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज किया जा रहा है.
क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेंवा का गांव है. गांव में एक पेड़ काटा जा रहा था, इसी दौरान पेड़ की मोटी डाल पास के विद्युत पोल पर जा गिरी. इससे पोल असंतुलित होकर गिर पड़ा, जिसके चपेट में दो मासूम बच्चे आ गए.
हादसे में दो वर्षीय प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय जानवी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद, परिजनों ने दोनों बच्चों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां के डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया और जानवी का उपचार जारी है.
बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपने ननिहाल टेंवा गांव घूमने आए थे. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
सत्येंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेवा में देर रात आंधी के कारण एक पेड़ की डाल विद्युत की तार पर टूट कर गिर गई थी. विद्युत तार की ऊपर से हटाने के लिए डाल काटी जा रही थी, तभी विद्युत पोल गिर गया, जिससे ये हादसा पेश आया.
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