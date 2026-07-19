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रायबरेली में रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम की मौत; पैर फिसलने पर हुआ हादसा, ताऊ के साथ काम देखने गया था खेत

लकी (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : सलोन थाना क्षेत्र में खेती कार्य में लगे रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम (8) की मौत हो गई. रविवार को मासूम अपने ताऊ के साथ खेत में जुताई का काम देखने गया था. घटना की सूचना पर आस-पास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है. थाना सलोन प्रभारी बालेंदु गौतम ने कहा कि रविवार सुबह मासूम लकी (8) अपने ताऊ (बड़े पापा) के साथ खेत में गया था. खेती के काम में लगे ट्रैक्टर पर वह बैठा हुआ था. जिसके बाद हल्की बारिश के कारण फिसलन होने से वह ट्रैक्टर से रोटावेटर पर जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार के लोगों ने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिये शिकायत नहीं की है.