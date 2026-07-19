रायबरेली में रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम की मौत; पैर फिसलने पर हुआ हादसा, ताऊ के साथ काम देखने गया था खेत
थाना सलोन प्रभारी बालेंदु गौतम ने कहा कि रविवार सुबह 8 साल का मासूम लकी अपने ताऊ (बड़े पापा) के साथ खेत में गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 4:33 PM IST
रायबरेली : सलोन थाना क्षेत्र में खेती कार्य में लगे रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम (8) की मौत हो गई. रविवार को मासूम अपने ताऊ के साथ खेत में जुताई का काम देखने गया था. घटना की सूचना पर आस-पास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है.
थाना सलोन प्रभारी बालेंदु गौतम ने कहा कि रविवार सुबह मासूम लकी (8) अपने ताऊ (बड़े पापा) के साथ खेत में गया था. खेती के काम में लगे ट्रैक्टर पर वह बैठा हुआ था. जिसके बाद हल्की बारिश के कारण फिसलन होने से वह ट्रैक्टर से रोटावेटर पर जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार के लोगों ने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिये शिकायत नहीं की है.
जानकारी के मुताबिक, सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैगंबरपुर पूर्वी (वार्ड नंबर 4) में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है. गांव में शिव मूरत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं. रविवार को खेत में चल रहे रोटावेटर की चपेट में आने से शिव मूरत के बच्चे लकी (8) की मौत हो गई. परिवारजनों ने बताया कि लकी अपने ताऊ के साथ खेत में जुताई का काम देखने गया था. वहां बच्चे ने ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर पर बैठने की जिद की. इसी दौरान रिमझिम बारिश के चलते उसका पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे रोटावेटर की चपेट में आ गया.
पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने बच्चे की चीख सुनकर शोर मचाया, जिसके बाद तत्काल ट्रैक्टर को रोका गया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद रोटावेटर से बच्चे को बाहर निकाला. लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. घटना की सूचना मिलते ही आस-पास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लकी कक्षा एक का छात्र था और इकलौता बेटा था. पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है.
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