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झालावाड़: दूध ले जा रही पिकअप ने ढाई साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक फरार

झालावाड़: जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के गांव बामन देवरिया में पिकअप वाहन पीछे लेते समय टायर के नीचे कुचल जाने से ढाई वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि हादसा तब हुआ जब मासूम घर के बाहर साइकिल चला रहा था. इसी दौरान दूध से भरे पिकअप वाहन की चपेट में आ गया. बाद में परिजनों ने उसे गंभीर घायल अवस्था में उपचार के लिए चौमहला सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया.

वाहन पीछे लेते समय चपेट में आया: मामले की जानकारी देते हुए उन्हेल थाना प्रभारी रामकरण ने बताया कि गांव देवरिया निवासी धीरप सिंह के ढाई वर्षीय पुत्र की पिकअप वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. पिकअप गांव से दूध लेकर चौमहला कस्बे की ओर जा रहा था. मोड़ पर वाहन को पीछे लेते समय मासूम उसकी चपेट में आ गया. परिजन उसे चौमहला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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