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झालावाड़: दूध ले जा रही पिकअप ने ढाई साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक फरार

झालावाड़ जिले के गांव बामन देवरिया में पिकअप वाहन के टायर के नीचे आने से ढाई वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई.

jhalawar child death
चौमहला सीएचसी, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़: जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के गांव बामन देवरिया में पिकअप वाहन पीछे लेते समय टायर के नीचे कुचल जाने से ढाई वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि हादसा तब हुआ जब मासूम घर के बाहर साइकिल चला रहा था. इसी दौरान दूध से भरे पिकअप वाहन की चपेट में आ गया. बाद में परिजनों ने उसे गंभीर घायल अवस्था में उपचार के लिए चौमहला सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया.

वाहन पीछे लेते समय चपेट में आया: मामले की जानकारी देते हुए उन्हेल थाना प्रभारी रामकरण ने बताया कि गांव देवरिया निवासी धीरप सिंह के ढाई वर्षीय पुत्र की पिकअप वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. पिकअप गांव से दूध लेकर चौमहला कस्बे की ओर जा रहा था. मोड़ पर वाहन को पीछे लेते समय मासूम उसकी चपेट में आ गया. परिजन उसे चौमहला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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चालक की तलाश में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप वाहन को मौके से जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक की तलाश कर रही है. परिजनों की शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा.मासूम की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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