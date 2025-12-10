ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा: डिस्कॉम की पिकअप की टक्कर से मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका

अंशु चौथी कक्षा का छात्र था. 14 दिसंबर को उसका 9वां जन्मदिन आने वाला था कि सारी खुशियां मातम में बदल गई.

Accident In Bharatpur
भीड़ द्वारा फूंका गया वाहन (ETV Bharat Bharatpur)
Published : December 10, 2025 at 9:15 PM IST

भरतपुर: मडरपुर रोड पर बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्यूशन से घर लौट रहे दो मासूम बच्चों को लेकर जा रही स्कूटी को बिजली विभाग की एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी चला रही महिला के 9 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन आराधना को हल्की चोटें आईं. मृतक बागी का चार दिन बाद ही 14 दिसंबर को जन्मदिन आने वाला था. इस दर्दनाक घटना ने परिवार ही नहीं, पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. वहीं गुस्साई भीड़ ने पिकअप को आग लगा दी.

मथुरा गेट थाना प्रभारी देरावर सिंह ने बताया कि गोविंद नगर निवासी ओमेंद्र की पत्नी राखी अपने 9 वर्षीय बेटे अंशु और बेटी आराधना(आरू) को स्कूटी पर ट्यूशन से घर लेकर लौट रही थीं. रास्ते में मडरपुर रोड पर पिकअप गाड़ी ने तेज रफ्तार में स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि अंशु की मौके पर ही मौत हो गई. उसकी बहन आराधना और मां को हल्की चोटें आईं. मां राखी को उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया. टक्कर मारने वाली पिकअप बिजली विभाग की बताई जा रही है.

हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. गुस्साए लोगों ने गाड़ी को आग लगा दी. कुछ ही पलों में वाहन पूरी तरह लपटों में घिर गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को काबू में किया और दमकल कर्मियों ने आग बुझाई. इसके बाद पुलिस ने अंशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. उधर, घर पर जैसे ही बच्चे की मौत की खबर पहुंची, पूरा परिवार चीख-पुकार से गूंज उठा. मासूम की अचानक मौत ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डूबो दिया. मृतक बच्चे के दादा रामवीर सिंह पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक हैं.

चार दिन बाद था जन्मदिन: गोविंद नगर निवासी ओमेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, जिसकी ड्यूटी कोटा में है. मृतक बच्चा चौथी कक्षा का छात्र था. मृतक अंशु का 14 दिसंबर को 9वां जन्मदिन था और घर में तैयारी चल रही थी, लेकिन यह तैयारी अब दुख में बदल गई.

