ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा: डिस्कॉम की पिकअप की टक्कर से मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका

भीड़ द्वारा फूंका गया वाहन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: मडरपुर रोड पर बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्यूशन से घर लौट रहे दो मासूम बच्चों को लेकर जा रही स्कूटी को बिजली विभाग की एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी चला रही महिला के 9 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन आराधना को हल्की चोटें आईं. मृतक बागी का चार दिन बाद ही 14 दिसंबर को जन्मदिन आने वाला था. इस दर्दनाक घटना ने परिवार ही नहीं, पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. वहीं गुस्साई भीड़ ने पिकअप को आग लगा दी. मथुरा गेट थाना प्रभारी देरावर सिंह ने बताया कि गोविंद नगर निवासी ओमेंद्र की पत्नी राखी अपने 9 वर्षीय बेटे अंशु और बेटी आराधना(आरू) को स्कूटी पर ट्यूशन से घर लेकर लौट रही थीं. रास्ते में मडरपुर रोड पर पिकअप गाड़ी ने तेज रफ्तार में स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि अंशु की मौके पर ही मौत हो गई. उसकी बहन आराधना और मां को हल्की चोटें आईं. मां राखी को उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया. टक्कर मारने वाली पिकअप बिजली विभाग की बताई जा रही है. पढ़ें: खाटूश्यामजी जाते समय स्लीपर बस-ट्रक की भिड़ंत, 3 की मौत, 28 घायल, सभी गुजरात निवासी