बहराइच में हादसा, रोटावेटर से कटकर 4 साल के मासूम की मौत

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अचानक खेलते हुए खेत में पहुंचा था.

child-dies-after-being-cut-rotavator-bahraich-latest-hindi-news
बहराइच में रोटावेटर से कटकर मासूम की मौत. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 6:50 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 7:06 AM IST

बहराइच: जनपद में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां खेत में चल रहे रोटावेटर से कटकर 4 साल के मासूम की मौत हो गई. परिजन रो-रोकर बेहाल हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच में जुट गई है.

ऐसे हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक जनपद में जरवल रोड थाना क्षेत्र के बढ़इन पुरवा के रहने वाला चार वर्षीय राहुल मनोज का पुत्र था. वह खेत में खेल रहा था. इस दौरान वह खेत में चल रहे रोटावेटर की चपेट में आ गया. जब तक रोटावेटर रोका जाता तब तक उसकी मौत हो गई. उसकी मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया.

अचानक खेलते हुए खेत में पहुंचा था : मासूम के पिता मनोज ने बताया कि राहुल अचानक खेत में खेलते हुए पहुंच गया. इन दिनों खेतों में काम चल रहा है. रोटावेटर भी लगा हुआ है. अचानक से वह रोटावेटर के बीच में पास गया. जब तक लोग उसे बाहर निकाल पाते तब तक उसकी मौत चुकी थी. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है.

