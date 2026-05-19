बोकारो में इलाज के लिए ले जाने के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं रहने का लगाया आरोप
बोकारो के सीसीएल सेंट्रल हॉस्पीटल में एक बच्चे की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
Published : May 19, 2026 at 5:30 PM IST
बोकारो: जिला के बेरमो स्थित सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल ढोरी में बच्चे की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया. परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे की मौत हो गई है. केंद्रीय अस्पताल ढोरी में इलाज के लिए बच्चे को लाया गया था. लेकिन वहां से बोकारो रेफर कर दिया गया. परिजनों का अरोप है कि जिस सिलेंडर के सहारे मासूम की सांस टिकी थी. वह बोकारो जाने के दौरान ही बीच में खत्म हो गई. ऐसे में मासूम की सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई.
मामले में ढोरी सेंट्रल हॉस्पिटल के इंचार्ज संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बच्चा जिस समय एडमिट हुआ था, वह कॉफी क्रिटिकल पोजीशन में था, इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जेनरल अस्पताल भेजा गया. जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई. उन्होंने परिजनों के ऑक्सीजन खत्म होने पर मौत पर कहा कि यह जांच का विषय है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके. अस्पताल इंचार्ज का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
वहीं घटना पर मृतक बच्चे की मां ने कहा कि बच्चे की हालत काफी क्रिटिकल होने के बाद भी डॉक्टर ने सिर्फ इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया था. फिर परिजनों के कहने पर ऑक्सीजन लगाया गया था. इसके बाद भी बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था. परिजनों का आरोप है कि जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर 2 से तीन घंटा तक चल सकता है तो फिर 15 से 20 मिनट में कैसे खत्म हो गया.
इस पूरे मामले को लेकर बेरमो इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग इस घटना को लेकर बातचीत कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस को परिजनों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.
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