मासूम को पैर दिखाने गए.. PMCH में चली गई जान, HC और मानवाधिकार आयोग जाएंगे परिजन

पटना : बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में इलाज के दौरान तीन वर्षीय मासूम अवंतिका राय की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा हो गये हैं. पैर के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची इस बच्ची की जान ऑपरेशन टेबल पर चली गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही, पुराने और खराब उपकरणों के इस्तेमाल तथा वरिष्ठ चिकित्सकों की अनुपस्थिति का आरोप लगाते हुए इसे सिस्टम की घोर विफलता करार दिया है.

पैर की सर्जरी के दौरान बिगड़ी हालत : दरअसल, गोपालगंज जिले की रहने वाली अवंतिका का बीते सप्ताह खेलने के दौरान दोनों पैर टूट गया था. इसके बाद परिजन उसे पीएमसीएच अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां हड्डी रोग विभाग में उसे डॉ महेश प्रसाद सिंह की यूनिट में भर्ती किया गया. बीते सप्ताह ऑपरेशन की तैयारी की गई. परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत तेजी से खराब हुई, लेकिन समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए. उपचार में देरी और एनेस्थीसिया के ओवरडोज के साथ सिस्टम की खराबी के कारण मौत हो गई.

''ऑपरेशन सीनियर डॉक्टर की जगह जूनियर और प्रशिक्षु डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा था. बच्ची की हालत बिगड़ने पर भी किसी वरिष्ठ डॉक्टर ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया. डॉक्टरों ने शिकायत सुनने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की. बच्ची को बेहोशी की इंजेक्शन लगाई गई और उसके बाद बच्ची कभी होश में आई ही नहीं. यह पूरी तरीके से एनेस्थीसिया का ओवरडोज बच्ची पर लगा है.''- रामसंदेश राय, मृत मासूम के नाना