धनबाद में डायरिया के प्रकोप से एक बच्चे की मौत, भेलाटांड़ बस्ती में सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग

टुंडी विधायक ने सिविल सर्जन को फोन कर स्थिति की जानकारी दी. भेलाटांड़ बस्ती में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई, जिसमें पांच महिला डायरिया से पीड़ित मिलीं. सभी को SNMMCH में इलाज के लिए भेजा गया है जबकि कुछ लोगों को दवाई देकर डायरिया से बचने का उपाय किया जा रहा है.

धनबाद : जिले के सिजुआ नगर निगम वार्ड 6 अंतर्गत भेलाटांड़ बस्ती में डायरिया ने पांव पसार लिया है. डायरिया की चपेट में करीब 24 लोग हैं. जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि कई लोगों का इलाज विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है. बस्ती में डायरिया फेलने की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई.

ग्रामीण सूरज महतो ने बताया कि डायरिया की वजह से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई. इसके साथ 12 से ज्यादा लोगों की अचानक तबियत खराब हो हुई तो गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई. लोगों का कहना है कि गांव में एक मात्र कुआं है, जिसमें कंपनी के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है और उसी कुएं का पानी गांव के लोग पीते हैं. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्ती में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है, फिलहाल गांव की स्थिति सामान्य है.

एक बच्चे की डायरिया से मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके की निगरानी कर रही है. लोगों में डायरिया ना फैले, इसके लिए साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है. कुएं का पानी दूषित होने की आशंका है. कुआं और उसके आसापास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है. यह भी आशंका जताई जा रही है कि गांव में चने का सत्तू बेचने वाला आया था. गांव के लोगों ने सत्तू खरीदा था. सत्तू घोलकर या फिर दूसरी तरह से सेवन भी किया था. ऐसी आशंका है कि सत्तू दूषित होने की वजह से गांव में डायरिया का खतरा बढ़ा है: - डॉ. अमृत कुमार, पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग

