चतरा में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा चार साल का मासूम, झाड़-फूंक के चक्कर में हो गई मौत
चतरा में अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 1:23 PM IST
चतरा: जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां लावालौंग प्रखंड के हरहद गांव में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर एक चार साल के मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में गहरी जड़े जमा चुके अंधविश्वास और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
बच्चे को नहीं मिला समय पर इलाज
जानकारी के मुताबिक, हरहद गांव के रहने वाले निर्मल भोक्ता के 4 चाल के बेटे को अचानक डायरिया की गंभीर शिकायत हो गई थी. बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन परिजन उसे समय पर किसी योग्य चिकित्सक या अस्पताल ले जाने से चूक गए. इसके विपरीत परिजन गांव में ही झाड़ फूंक और ढोंग जैसी अंधविश्वास के चक्कर में उलझे रहे. जब तक परिजनों को अपनी गलती का अहसास हुआ और बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी, तब तक काफी देर हो चुकी थी.
बच्चों को देर से अस्पालत लेकर पहुंचे परिजन
आनन-फानन में बच्चे को चतरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. इस छोटी सी उम्र में मासूम की इस तरह मौत हो जाने से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
झाड़ फूंक से बचे लोग: उपाधीक्षक
इस पूरे मामले पर चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. मनीष लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डायरिया जैसी बीमारियों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए. उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को भी डायरिया या इस तरह की कोई दूसरी समस्या हो, तो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने के बजाय मरीज को तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद है.
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