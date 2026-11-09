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चतरा में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा चार साल का मासूम, झाड़-फूंक के चक्कर में हो गई मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

चतरा: जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां लावालौंग प्रखंड के हरहद गांव में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर एक चार साल के मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में गहरी जड़े जमा चुके अंधविश्वास और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

बच्चे को नहीं मिला समय पर इलाज