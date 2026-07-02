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पलामू में मामूली विवाद में दंपती पर हमला, मारपीट में 8 माह के बच्चे की मौत

पलामू: जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र में हुई एक घटना में एक 8 माह के बच्चे की मौत हो गयी है. बिंदु बीघा गांव में एक युवक द्वारा दंपती पर किए गये जानलेवा हमले का शिकार एक बच्चा हो गया. वहीं इस मारपीट में बच्चे के माता-पिता गंभीर रुप से घायल हो गये हैं.

बता दें कि गांव के चितरंजन पासवान ने मामूली विवाद में धारदार हथियार से एक परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में आठ माह के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. बच्चे की माता कृपा देवी और पिता दीपक पासवान गंभीर रूप से घायल हैं. ग्रामीणों ने सभी को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया. चिकित्सकों ने जांच के बाद 8 माह के बच्चे को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल माता पिता को प्राथमिक उपचार के बाद मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

इस घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस घटनास्थल पहुंच कर आरोपी युवक चितरंजन पासवान को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी तंजीलुल मनान ने बताया कि मामूली बात पर इन लोगों के बीच तूतू-मैंमैं हुई और विवाद बढ़ने के बाद युवक चितरंजन पासवान ने धारदार हथियार से दंपती पर हमला कर दिया.

इस हमले में 8 माह के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दंपती गंभीर रूप से घायल हैं. चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राकेश रंजन ने बताया कि दीपक पासवान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ये घटना गुरुवार देर शाम की है.