ETV Bharat / state

सांप के बिल में हाथ डालना पड़ा भारी, तीन बहनों के इकलौते भाई ने तोड़ा दम, गांव में मातम

बच्चे ने जब बताया कि उसे किसी चीज ने काट लिया है, तो परिवार वालों ने उस वक्त उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया.

CHILD DIED FROM SNAKE BITE
सांप के बिल में हाथ डालना पड़ा भारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: भाटापारा के पलारी थाना इलाके के खरतोरा गांव में मासूम बच्चे की मौत सांप के काटने से हो गई. मृतक बच्चा भुवनेश्वर स्कूल से लौटने के बाद अपने साथियों के साथ खेल रहा था. खेलने के दौरान उसकी बाटी (कंचा) वहीं बने एक बिल में चला गया. बच्चे को नहीं मालूम था कि जिस बिल में बाटी गई है वो सांप का बिल है. बच्चे ने बाटी को निकालने के लिए अपना हाथ बिल में डाला. बच्चे का हाथ जैसे ही बिल के भीतर पहुंचा, सांप ने उस डस लिया.

बच्चे ने डाला सांप के बिल में हाथ

सांप के काटते ही बच्चा दर्द से चीखते हुए घर की ओर भागा. घर पहुंचते ही बच्चे ने परिवार वालों को बताया कि उसे किसी चीज ने काट लिया है. परिवार वालों ने उस वक्त बच्चे की बातों को गंभीरता से नहीं लिया. थोड़ी देर बाद जब बच्चे का हाथ सूजने लगा तो परिवार वाले चिंतित हुए.

पलारी अस्पताल पहुंचे परिजन

आनन-फानन में परिजन पलारी अस्पताल बच्चे को लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू कर दिया, लेकिन तबतक बच्चे के शरीर में सांप का जहर फैल चुका था. आखिरकार इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद से खरतोरा गांव में मातम का माहौल है. मृतक बच्चे की मां भगवती मेहनत मजदूरी का काम करती है. बच्चा भुवनेश्वर तीन बहनों का इकलौता भाई था.



पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दिया गया

बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और उमस के दिनों में खेतों और बस्तियों के आसपास सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. बच्चों को विशेष रूप से सतर्क रखने की जरूरत है. वहीं जानकारों का कहना है कि सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के बजाए तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराना जरुरी है.

बलौदा बाजार में कृषि विभाग की छापामार कार्रवाई, दोगुनी कीमत पर बेची जा रही थी डीएपी

45 डिग्री की गर्मी में नेचर और एडवेंचर का ठिकाना हरेली इको रिजॉर्ट, बैंबू राफ्टिंग-कयाकिंग और जंगल सफारी का मजा

बलौदा बाजार में खाद की कालाबाजारी: उड़नदस्ता टीम ने 3 दुकानदारों को थमाया नोटिस, दुकानें सील

TAGGED:

BALODA BAZAR
PALARI
KHARTORA VILLAGE
भाटापारा
CHILD DIED FROM SNAKE BITE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.