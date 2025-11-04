ETV Bharat / state

फिर सिरप ने ली मासूम की जान? झोलाछाप डॉक्टर पर एक्सपायरी वाली दवा देने का आरोप

परिजनों का आरोप- एक्सपायरी डेट की दवा और सिरप की वजह से हुई मासूम की मौत, झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार

4 YEAR OLD DIED FROM COUGH SYRUP
हतनारा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के उपचार से मासूम की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 12:16 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 1:25 PM IST

रतलाम : हतनारा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के उपचार से 4 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. 20 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद मासूम माधव ने दम तोड़ दिया. मृत बालक के पिता ने आरोप लगाया है कि झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दिए गए कफ सिरप और गोली के बाद माधव की तबीयत बिगड़ने लगी थी और फिर उसने दम तोड़ दिया. 14 अक्टूबर की रात मृतक माधव को तेज बुखार होने पर गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया था. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम द्वारा आरोपी डॉक्टर के क्लीनिक पर छापा मारकर एक्सपायरी डेट की दवाइयां और सिरप जप्त किए गए हैं.

डॉक्टर के पास ले जाने पर और बिगड़ी तबीयत

14 अक्टूबर को मासूम की तबीयत खराब होने के बाद पिता भंवरलाल उसे रात में ही गांव के एक क्लीनिक पर लेकर गए थे. यहां कथित तौर पर झोलाछाप डॉक्टर ने 2 सिरप और एक गोली दी थी. सुबह होते-होते उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पहले रतलाम और इंदौर के निजी अस्पताल ले जाया गया. मंहगा उपचार करवाने के बाद गरीब परिवार रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए माधव को लेकर पहुंचा. लेकिन उपचार के दौरान माधव को बचाया नहीं जा सका और सोमवार को उसकी मौत हो गई.

4 Year Old Died from Cough Syrup
झोलाछाप ने दिया था सिरप और एक्सपायरी वाली गोली (Etv Bharat)

एक्सपायरी डेट की दवा और सिरप देने का आरोप

इस मामले में पिता भंवरलाल ने बताया, '' डॉक्टर द्वारा दिए गए सिरप और गोली का फोटो मोबाइल में खींचा था, जिसमें डॉक्टर द्वारा दी गई गोली एक्सपायरी डेट की थी. यह दवाई देने के बाद ही माधव की तबीयत ज्यादा बिगड़ी.'' भंवरलाल ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर को बार-बार फोन लगाकर दी गई दवाइयां के बारे में पूछने पर भी वह बहानेबाजी करता रहा. भंवर लाल ने प्रशासन से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

झोलाछाप डॉक्टर हुआ गिरफ्तार

इस मामले में पिपलोदा बीएमओ डॉ. पवन पाटीदार ने बताया, '' 14 अक्टूबर की घटना के बाद ही झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी भी हुई थी. इसके बाद सोमवार को डॉक्टर के क्लीनिक की जांच में एक्सपायरी डेट की सिट्राजिन टैबलेट के पैकेट मिले हैं और कुछ सिरप भी जब्त किए गए हैं.''

क्या सिरप ने ली मासूम की जान?

हतनारा गांव में 4 वर्षीय माधव की मौत के बाद परिजनों का दावा है कि झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दिए गए सिरप और गोली खाने के बाद ही माधव की हालत बिगड़ी है. वहीं, इस मामले पर रतलाम मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया, '' बच्चे के दिमाग में सूजन थी. लेकिन उसके किडनी और लीवर ठीक हालत में थे. विस्तृत पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है.''

