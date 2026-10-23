पलामू में जंगली नीलगाय ने बाइक को मारी टक्कर, सात वर्षीय बच्चे की मौत
पलामू में जंगली नीलगाय द्वारा बाइक को टक्कर मारने से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत हो गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 8:50 PM IST
पलामूः जिला के नावाजयपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक जंगली नीलगाय ने बाइक को टक्कर मार दी. इस टक्कर में एक सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है जबकि बच्चे के माता-पिता गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
दरअसल, नावाजयपुर स्थित पकरिया के रहने वाले सकेन्द्र शर्मा उनकी पत्नी रीना देवी और सात वर्षीय बेट रिशम कुमार बाइक से जा रहे थे. इसी क्रम में नावाजयपुर रेंज ऑफिस के पास जंगली नीलगाय ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए.
इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडीकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने सात वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया जबकि रिशम के पिता सकेन्द्र शर्मा और मां रीना देवी का इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में चल रहा है. दोनों की हालत खतरे से बाहर है.
नावाजयपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि जंगली नीलगाय ने बाइक को टक्कर मारी थी. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है वहीं पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे हैं. नीलगाय के साथ हुए हादसों में मौत के मामले में सरकार चार लाख रुपये का मुआवजा देती है.