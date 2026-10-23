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पलामू में जंगली नीलगाय ने बाइक को मारी टक्कर, सात वर्षीय बच्चे की मौत

नावाजयपुर थाना (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के नावाजयपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक जंगली नीलगाय ने बाइक को टक्कर मार दी. इस टक्कर में एक सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है जबकि बच्चे के माता-पिता गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

दरअसल, नावाजयपुर स्थित पकरिया के रहने वाले सकेन्द्र शर्मा उनकी पत्नी रीना देवी और सात वर्षीय बेट रिशम कुमार बाइक से जा रहे थे. इसी क्रम में नावाजयपुर रेंज ऑफिस के पास जंगली नीलगाय ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए.