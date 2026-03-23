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स्कूल ना जाकर दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने निकला, पड़ोसी के छत से गिरकर 7 साल के बच्चे की मौत

बालोद जिले में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से मासूम की मौत हो गई. दो बड़ी बहनों के बीच अकेला भाई था.

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पड़ोसी के छत से गिरकर 7 साल के बच्चे की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 3:13 PM IST

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बालोद: जिले के ग्राम नेवारीकला में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. पतंग उड़ाने के दौरान दूसरी कक्षा का छात्र दो मंजिला मकान की छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई. मृतक बालक अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था, जिसकी मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मामला बालोद थाना इलाके का है.

बालोद जिले में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से मासूम की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल जाने के बजाय दोस्तों के साथ पहुंचा छत पर

मिली जानकारी के अनुसार, 7 साल का हर्ष कुमार सोमवार सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला था. लेकिन वह स्कूल न जाकर अपने साथियों के साथ पड़ोस में रहने वाले वासुदेव सोनकर के घर की छत पर पतंग उड़ाने चला गया. पतंग उड़ाने के दौरान अचानक पैर फिसलने से वह दो मंजिला इमारत से नीचे गिर गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

परिजन और ग्रामीण घायल अवस्था में हर्ष को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हर्ष अपनी दो बड़ी बहनों के बीच अकेला भाई था. घर के इकलौते चिराग की असमय मृत्यु से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

7 वर्षीय बालक छत पर पतंग उड़ा रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह नीचे गिर गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.- मोनिका ठाकुर, एडिशनल एसपी, बालोद

पुलिस की कार्रवाई जारी

घटना की सूचना मिलते ही बालोद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त छत पर और कौन-कौन मौजूद था.

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