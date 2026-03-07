ETV Bharat / state

11 साल के बच्चे को दुर्लभ बीमारी, SMS के चिकित्सकों ने दी नई ज़िंदगी, डायफ्राम में हुए छेद की सर्जरी की

जयपुर के SMS के सर्जरी विभाग ने एक 11 साल के बच्चे के डायफ्राम में हुए छेद की सर्जरी की.

सर्जरी करने वाली डॉक्टर्स की टीम
सर्जरी करने वाली डॉक्टर्स की टीम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 2:51 PM IST

जयपुर : सवाई मानसिंह (SMS) चिकित्सालय के सर्जरी विभाग में अलवर निवासी 11 वर्षीय बच्चे का जटिल लेकिन सफल ऑपरेशन कर उसे नई ज़िंदगी दी गई. बच्चा पिछले लगभग दो महीनों से सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द से परेशान था. चलने-फिरने या तेज़ दौड़ने पर उसकी सांस फूलने लगती थी और सीने में दर्द बढ़ जाता था. इसके कारण उसका खेलना-कूदना बंद हो गया था और पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी थी.

दो सप्ताह पहले बच्चे के परिजनों ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय की ओपीडी में आकर परामर्श लिया. सभी जांचों और रिपोर्टों के अध्ययन में यह पाया गया कि बच्चे को जन्म से ही डायफ्रामेटिक हर्निया की समस्या थी. इस स्थिति में पेट और सीने को अलग करने वाली झिल्ली (डायफ्राम) में छेद होने के कारण लीवर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा, गॉल ब्लाडर तथा आंतों का बड़ा भाग सीने के दाहिने हिस्से में चला गया था. इसके कारण दाहिना फेफड़ा लगभग सिकुड़ गया था और बच्चे को पर्याप्त सांस नहीं मिल पा रही थी. अब तक वह लगभग एक ही फेफड़े के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा था.

जन्मजात बीमारी : SMS अस्पताल के डॉक्टर जीवन कांकरिया ने बताया कि डायफ्रामेटिक हर्निया एक दुर्लभ (रेयर) जन्मजात बीमारी है. सामान्यत: यह समस्या शरीर के बाईं तरफ अधिक पाई जाती है, जबकि दाईं तरफ (राइट साइड) होने वाले मामलों की प्रतिशत बहुत कम होती है. इसलिए यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से और भी चुनौतीपूर्ण था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्जरी करने का निर्णय लिया गया. परंपरागत रूप से ऐसे मामलों में पेट और सीने दोनों को खोलकर या पीठ की तरफ बड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है (लैप्रोटॉमी अथवा थोराकोटॉमी के माध्यम से). लेकिन इस मामले में पूरी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक तकनीक से करने का निर्णय लिया गया, जो तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था.

सर्जरी चुनौतीपूर्ण : सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लीवर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा, गॉल ब्लाडर तथा आंतों का बड़ा भाग सीने में चला गया था. इन सभी अंगों को सीने से निकालकर वापस पेट में स्थापित करना लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से अत्यंत कठिन प्रक्रिया होती है. विशेष रूप से लीवर की सतह बहुत स्लिपरी होने के कारण उसे सुरक्षित तरीके से वापस पेट में स्थापित करना सर्जरी की सबसे बड़ी चुनौती रही. इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए इस ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपिक तरीके से किया गया.

लीवर तीन गुना तक बढ़ गया था : इस पूरी सर्जरी में केवल तीन छोटे-छोटे छेद किए गए एक 10 मिमी का और दो 5 मिमी के. इन्हीं छोटे छेदों के माध्यम से लगभग दो घंटे तक चली जटिल सर्जरी में सभी अंगों को सावधानीपूर्वक वापस पेट में स्थापित किया गया. ऑपरेशन के दौरान फेफड़े को फुलाकर जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि वह सही प्रकार से कार्य कर रहा है. इसके बाद डायफ्राम में मौजूद छेद को विशेष जाली (मेश) लगाकर मजबूती से बंद किया गया. सर्जरी की एक खास बात यह भी रही कि लंबे समय तक सीने में रहने के कारण बच्चे का लीवर लगभग तीन गुना तक बढ़ गया था, जिसे सफलतापूर्वक वापस पेट में स्थापित किया गया. ऑपरेशन के सात दिन बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. अब उसे न तो सांस लेने में कोई तकलीफ है और न ही सीने में दर्द. वह सामान्य रूप से चल-फिर रहा है और जल्द ही अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों, पढ़ाई और खेलकूद में वापस लौट सकेगा. ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं हुई.

इन चिकित्सकों की भूमिका : इस सफल सर्जरी में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. इंदु तथा डॉ. मनोज सोनी का विशेष सहयोग रहा. सर्जरी टीम में डॉ. बुगालिया, डॉ. गरिमा, डॉ. अनिल तथा डॉ. मेकला का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं नर्सिंग स्टाफ में अंजू सिस्टर सहित पूरी टीम ने ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस जटिल और सफल सर्जरी पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी , अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. डॉ. ऋचा जैन ने पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

SMS HOSPITAL JAIPUR
सवाई मानसिंह अस्पताल
डायफ्रामेटिक हर्निया
CHILD DIAPHRAGM SURGERY RELIEF
SUCCESSFUL OPERATION

