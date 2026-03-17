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यूपी में रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई; श्रावस्ती में बाल विकास परियोजना अधिकारी निलंबित, ललितपुर में साथी के साथ लेखपाल गिरफ्तार

श्रावस्ती: सिरसिया ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी भर्ती में रुपए मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने बताया है कि प्रियंका आर्य पत्नी मंगली प्रसाद ने जिलाधिकारी को शिकायत की थी कि आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति में बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरसिया द्वारा 20,000 की धनराशि की मांग की गई.

इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार यादव, डिप्टी कलेक्टर रवेन्द्र कुमार की संयुक्त टीम गठित की. टीम ने जांच किया तो शिकायत प्रथम दृष्टता सही पाई गई. इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश कुमार निलंबित किया गया है.

ललितपुर में लेखपाल और उसका साथी गिरफ्तार: वहीं, ललितपुर के तहसील तालबेहट में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल और उसके साथी को सोमवार को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर किया है. दोनों ने किसान से 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी. टीम ने सभी के सामने केमिकल वाले पानी से दोनों के हाथ धुलवाए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी हो गया. इससे साबित हो गया कि दोनों ने रिश्वत ली है.

5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी: गांव बिजरौठा के रहने वाले किसान जगन्नाथ साहू अपनी जमीन को आवासीय-व्यावसायिक उपयोग के लिए बदलवाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने तालबेहट के उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था. उपजिलाधिकारी ने मामले में रिपोर्ट देने के लिए क्षेत्र के लेखपाल को आदेश दिए थे, लेकिन, लेखपाल दीपेश कुमार सिंह ने जगन्नाथ से रिपोर्ट लगाने के एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.