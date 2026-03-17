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यूपी में रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई; श्रावस्ती में बाल विकास परियोजना अधिकारी निलंबित, ललितपुर में साथी के साथ लेखपाल गिरफ्तार

ललितपुर के तहसील तालबेहट में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल और उसके साथी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार.

बाल विकास परियोजना अधिकारी निलंबित
बाल विकास परियोजना अधिकारी निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
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श्रावस्ती: सिरसिया ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी भर्ती में रुपए मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने बताया है कि प्रियंका आर्य पत्नी मंगली प्रसाद ने जिलाधिकारी को शिकायत की थी कि आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति में बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरसिया द्वारा 20,000 की धनराशि की मांग की गई.

इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार यादव, डिप्टी कलेक्टर रवेन्द्र कुमार की संयुक्त टीम गठित की. टीम ने जांच किया तो शिकायत प्रथम दृष्टता सही पाई गई. इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश कुमार निलंबित किया गया है.

ललितपुर में लेखपाल और उसका साथी गिरफ्तार: वहीं, ललितपुर के तहसील तालबेहट में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल और उसके साथी को सोमवार को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर किया है. दोनों ने किसान से 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी. टीम ने सभी के सामने केमिकल वाले पानी से दोनों के हाथ धुलवाए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी हो गया. इससे साबित हो गया कि दोनों ने रिश्वत ली है.

5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी: गांव बिजरौठा के रहने वाले किसान जगन्नाथ साहू अपनी जमीन को आवासीय-व्यावसायिक उपयोग के लिए बदलवाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने तालबेहट के उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था. उपजिलाधिकारी ने मामले में रिपोर्ट देने के लिए क्षेत्र के लेखपाल को आदेश दिए थे, लेकिन, लेखपाल दीपेश कुमार सिंह ने जगन्नाथ से रिपोर्ट लगाने के एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.

जगन्नाथ ने उनसे काफी मिन्नतें कीं, लेकिन लेखपाल 5 हजार रुपए से एक रुपया भी कम लेने को तैयार नहीं था. जगन्नाथ ने 1 हजार रुपए देने की पेशकश की, लेकिन लेखपाल ने इनकार कर दिया. इसके बाद जगन्नाथ ने इसकी शिकायत झांसी मंडल की एंटी करप्शन टीम से कर दी, जिस में लेखपाल रंगे हाथों पकड़ कर टीम अपने साथ ले गई.

उपजिलाधिकारी तालबेहट अभिजीत सिंह ने बताया कि लेखपाल व लेखपाल केसहयोगी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया, जो किसान से 5000 रुपये की मांग कर रहे थे. टीम अभियुक्तों को साथ ले गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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