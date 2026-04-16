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सरगुजिहा बोलने पर बच्चे का नहीं हुआ एडमिशन, अंबिकापुर के प्ले स्कूल पर लगे गंभीर आरोप

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए. शिक्षा विभाग के अफसर ने कहा, गलत है जांच करेंगे.

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अंबिकापुर के प्ले स्कूल पर लगे गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
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सरगुजा: छत्तीसगढ़ में स्थानीय बोली के इस्तेमाल पर सरकार गंभीर है, टीचरों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वो स्थानीय बोली में बच्चों को पढ़ा सकें, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल के नाम पर गली-गली में खुले प्ले स्कूल के अपने अलग ही तर्क हैं. अंबिकापुर की एक प्ले स्कूल पर आरोप है कि उसने एक बच्चे का दाखिला लेने से इंकार कर दिया. इससे भी बड़ी बात ये है की दाखिला खारिज इस लिए किया गया क्योंकि बच्चा सरगुजिहा में बात करता है.


सरगुजिहा में बात करने पर बच्चे का नहीं हुआ एडमिशन

पीड़ित बच्चे सत्यम के पिता राजकुमार बताते हैं कि "अंबिकापुर के चोपड़ा पारा स्थित स्वरंग किड्स एकेडमी ने एक बच्चे का एडमिशन लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो बच्चा सरगुजिहा बोलता है. और जो बड़े घर के बच्चे वहां पढ़ने वाते हैं वो हिंदी बोलते हैं, आपका बच्चा वहां पढ़ेगा तो वो बच्चे भी सरगुजिहा सीख जाएंगे."

अंबिकापुर के प्ले स्कूल पर लगे गंभीर आरोप (ETV Bharat)

बच्चे की मां ने कहा, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी

सत्यम की मां सरस्वती कहती हैं कि "हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, फीस भी दे रहे हैं फिर भी पढ़ने से मना कर दिए हैं, वहां एक सप्ताह बच्चा स्कूल गया है, इसके बाद स्कूल ने मना कर दिया."

टीएस सिंहदेव ने कहा ऐसे स्कूल को बंद कर दें

छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि " यदि ऐसा है तो उस स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए, अगर सरगुजा में सरगुजिहा बोलने के कारण किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उस स्कूल को शिक्षा विभाग को बंद कर देना चाहिए"

जांच टीम जाएगी और कार्रवाई करेगी

सहायक संचालक शिक्षा रवि शंकर तिवारी ने इस मामले में कहा कि "आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, मैं तुरंत जांच के लिए टीम रवाना कर रहा हू., मै स्वयं भी वहां जाऊंगा और अगर सरगुजिहा बोली बोलने के कारण बच्चे को एडमिशन से वंचित किया गया तो स्कूल पर कार्रवाई होगी, बच्चे को एडमिशन भी दिलाएंगे. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग तो सरगुजिहा बोली में पढ़ने के शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है."


सरगुजिहा बोली के लेखक ने की स्कूल की निंदा

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक में सरगुजिहा बोली के लेखक रंजीत सारथी कहते हैं, "ये सरासर गलत है, हम लोग और सरकार लगातार सरगुजिहा बोली के लिए काम कर रहे हैं. सरकार इतना खर्चा कर रही है और ऐसे लोग हमारी पहचान को ही ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं."

23 स्थानीय बोलियों में से 16 बोलियों में पाठयक्रम बनाए गए

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत द्विभाषीय पाठ्यक्रम अनिवार्य है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रदेश की 23 स्थानीय बोलियों में से 16 बोलियों में पाठयक्रम बनाए गए हैं. साथ ही कक्षा पहली से पांचवीं तक छात्रों को स्थानीय बोली में पढ़ने की सुविधा दी जा रही है. इसके लिए शिक्षकों को जागरूक और प्रशिक्षित करने का सिलसिला बस्तर और सरगुजा में जारी है.

शिक्षक नई भाषा से कराते हैं परिचय

एससीईआरटी ने स्कूलों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पहली क्लास में जब बच्चा आता है तो वो जन्म से अपनी एक भाषा और संस्कृति लेकर आता है. वो उस भाषा और संस्कृति में सहज होता है. अब अगर उसे किसी काम की अभिव्यक्ति करना हो तो वो अपनी भाषा में उसे आसानी से व्यक्त कर देगा. लेकिन अगर पहली में ही उस पर एक ऐसी भाषा अनिवार्य कर दी जाए जिससे वो परिचित नही है तो बच्चे की प्रतिभा दबी रह जाएगी.

65 प्रतिशत हिस्से में छत्तीसगढ़िया बोली का इस्तेमाल

छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक करीब 65 प्रतिशत हिस्से में छत्तीसगढ़िया बोली जाती है. इसके बाद दूसरे नंबर पर सरगुजिहा करीब 11 प्रतिशत लोग बोलते हैं. फिर हलबी, गोंडी, सादरी, ओडिया जैसी 23 स्थानीय बोलियां हैं. इनमें से जो सबसे अधिक प्रभावी हैं ऐसी 16 भाषाओं पर एससीईआरटी ने काम किया है और द्विभाषीय पाठ्यक्रम तैयार किया है.

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