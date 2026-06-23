रेलवे ट्रैक के किनारे दर्दनाक हादसा, हाइटेंशन तार की चपेट में आया मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम
सूरजपुर में रेलवे की हाइटेंशन तार की चपेट में आकर बच्चे की मौत हो गई है.बताया जा रहा है खेलने के दौरान ये हादसा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 4:33 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, यहां रेलवे के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के मदनेश्वरपुर गांव का है.10 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक के पास खेल रहा था. इसी दौरान खेल-खेल में वो रेलवे के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया.बताया जा रहा है कि बच्चे के हाथ में एक लंबा पाइप था, जो ऊपर से गुजर रहे रेलवे के हाईटेंशन तार से टकरा गया. तार के संपर्क में आते ही तेज करंट लगने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया.
घटना के बाद बच्चे को पहुंचाया गया अस्पताल
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में परिजनों और ग्रामीणों ने घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चा रेलवे ट्रैक के पास खेल रहा था. इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद पाइप हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे यह हादसा हुआ- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा पर सवाल
इस घटना ने रेलवे ट्रैक और हाईटेंशन तारों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बच्चे रेलवे लाइन के आसपास खेलते नजर आते हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
सामूहिक अवकाश लेकर एकदिवसीय धरना, पावर कंपनी के कर्मचारी अधिकारी 21 सूत्रीय मांगों पर अड़े
बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से निकले हीरे , सीएम साय ने बताया बड़ी उपलब्धि
टाइगर रिजर्व में मिली दुर्लभ उड़न गिलहरी, हवा में तैरकर करती है सफर, जानिए क्या है खासियत