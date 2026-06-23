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रेलवे ट्रैक के किनारे दर्दनाक हादसा, हाइटेंशन तार की चपेट में आया मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, यहां रेलवे के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के मदनेश्वरपुर गांव का है.10 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक के पास खेल रहा था. इसी दौरान खेल-खेल में वो रेलवे के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया.बताया जा रहा है कि बच्चे के हाथ में एक लंबा पाइप था, जो ऊपर से गुजर रहे रेलवे के हाईटेंशन तार से टकरा गया. तार के संपर्क में आते ही तेज करंट लगने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया.





घटना के बाद बच्चे को पहुंचाया गया अस्पताल

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में परिजनों और ग्रामीणों ने घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.