बागपत में जंगल में मिला बच्चे का शव; परिजनों ने कुकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई, पेट में मिले चोट के गहरे निशान

बागपत : जिले में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बच्चे के पेट पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. परिजनों ने कुकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



'बरात में डीजे देखने गया था' : पिता के मुताबिक, उनका नाबालिग बेटा अचानक लापता हो गया था. उन्होंने बताया कि बेटा बरात में डीजे देखने गया था और फिर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुबह तक कुछ पता नहीं चला और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी.

जंगल में मिला शव : परिजनों ने बताया कि इंस्टाग्राम से जानकारी मिली कि बेटे का शव एक गांव के जंगल में लहूलुहान हालत में मिला है. परिजन मौके पर पहुंचे. बच्चे के पेट पर गहरे चोट के निशान थे. परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने बच्चे के साथ पहले गंदा काम किया और फिर पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी.