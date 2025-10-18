बागपत में जंगल में मिला बच्चे का शव; परिजनों ने कुकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई, पेट में मिले चोट के गहरे निशान
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 6:56 PM IST
बागपत : जिले में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बच्चे के पेट पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. परिजनों ने कुकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
'बरात में डीजे देखने गया था' : पिता के मुताबिक, उनका नाबालिग बेटा अचानक लापता हो गया था. उन्होंने बताया कि बेटा बरात में डीजे देखने गया था और फिर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुबह तक कुछ पता नहीं चला और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी.
जंगल में मिला शव : परिजनों ने बताया कि इंस्टाग्राम से जानकारी मिली कि बेटे का शव एक गांव के जंगल में लहूलुहान हालत में मिला है. परिजन मौके पर पहुंचे. बच्चे के पेट पर गहरे चोट के निशान थे. परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने बच्चे के साथ पहले गंदा काम किया और फिर पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी.
परिजनों ने जताई आशंका : परिजनों ने आशंका जताई कि बच्चे को अगवाकर उसके साथ कुकर्म जैसी वारदात को अंजाम देकर हत्या की गई है. परिजनों के आशंका व मौके से मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने मृतक के पिता को जल्द घटना का खुलासा करने का भरोसा दिलाया है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा : इंस्पेक्टर प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि एक नाबालिग बच्चा लापता हुआ था, जिसका शव हाईवे के पास मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
यह भी पढ़ें : घर से स्कूल पढ़ने गए तीन स्कूलों के 4 बच्चे लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं ढूंढ पाई पुलिस