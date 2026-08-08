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चाइल्ड बेगर-फ्री दिल्ली अभियान: भीख मांगने को मजबूर बच्चों का भविष्य संवारेंगी दिल्ली सरकार, जनता से मांगे सुझाव

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भीख मांगने के लिए मजबूर बच्चों को इस दलदल से रेस्क्यू करना, उन्हें बेहतर शिक्षा देना और भविष्य संवारना है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों और चौराहों को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने और मासूमों के बचपन को सुरक्षित करने के लिए रेखा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार जल्द ही राजधानी के सभी 13 जिलों में 'चाइल्ड बेगर-फ्री दिल्ली अभियान' शुरू करने जा रही है. इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य भीख मांगने के लिए मजबूर बच्चों को इस दलदल से रेस्क्यू कर, उन्हें बेहतर शिक्षा देना और उनका भविष्य संवारना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,''हम जल्द ही सभी 13 ज़िलों में 'बाल-भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान' शुरू कर रहे हैं, ताकि भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा की जा सके और उनका भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके. बच्चों को ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जाया जाएगा. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर हम परिवारों की काउंसलिंग करेंगे, उनकी मुश्किलों को समझेंगे और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएंगे. यह अभियान उन संगठित गिरोहों की भी पहचान करेगा और उनका पर्दाफ़ाश करेगा जो बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं.''

मुख्यमंत्री ने जनता से मांगे गए सुझाव

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए अपने सुझाव सरकार के साथ साझा करें, ताकि नीति निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही मुहिम को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी विचार व सुझाव आमंत्रित किए हैं. नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सामाजिक पहल को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव साझा करें.

डीसीपीसीआर सदस्य स्वाति गुप्ता (ETV Bharat)

भिक्षावृत्ति कराने वाले संगठित गिरोहों का होगा पर्दाफाश

डीसीपीसीआर सदस्य स्वाति गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों का शोषण करने वाले आपराधिक तत्वों पर नकेल कसना है. मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच के जरिए उन संगठित गिरोहों और रैकेट की पहचान की जाएगी, जो बच्चों को जबरन भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलते हैं. ऐसे गिरोहों को बेनकाब कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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