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बिहार में घर के बाहर बच्चे पर पलटा खाद लदा ट्रक, मासूम समेत 6 भैंसों की मौत.. भीड़ ने पुलिस पर किया हमला

बांका में सड़क हादसा ( ETV Bharat )