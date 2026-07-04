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बिहार में घर के बाहर बच्चे पर पलटा खाद लदा ट्रक, मासूम समेत 6 भैंसों की मौत.. भीड़ ने पुलिस पर किया हमला

बांका में 6 वर्षीय मासूम की खाद लदा हाइवा पलटने से मौत, 6 भैंसों की भी गई जान. भीड़ ने पुलिस पर हमला किया. पढ़ें-

Banka Road accident
बांका में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 8:02 AM IST

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बांका: बिहार के बांका जिले में बौंसी-हंसडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार हाइवा के अनियंत्रित होकर पलटने से छह वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में घर के बाहर बंधी छह भैंसों की भी मौत हो गई, जबकि एक अन्य भैंस गंभीर रूप से घायल हुई है.

तेज रफ्तार और ओवरटेक ने ली जान: झारखंड से खाद लादकर आ रहे हाइवा ने बौंसी थाना क्षेत्र के भंडारी चक गांव के पास ओवरटेक करने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया. वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे प्रकाश यादव के घर के पास जा गिरा, जहां उनका छह वर्षीय पुत्र हैप्पी कुमार वाहन की चपेट में आ गया. मासूम वाहन के नीचे दबने से मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठा.

Banka Road accident
6 वर्षीय मासूम की मौत (ETV Bharat)

परिवार और पशुओं पर दोहरा आघात: हाइवा और खाद के भारी बोझ ने घर के बाहर बंधी छह भैंसों को कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई. एक अन्य भैंस गंभीर घायल अवस्था में है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. मृतक के परिजनों और गांव वालों ने मुआवजे एवं दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया.

Banka Road accident
झारखंड से खाद लादकर आ रहा था हाइवा (ETV Bharat)

पुलिस पर हमला, कई अधिकारी घायल: पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो स्थिति बिगड़ गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला बोल दिया. इस मारपीट में एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा, पंजवारा थानाध्यक्ष चंदन कुमार, एएसआई दिलीप यादव, होमगार्ड जवान सुजीत कुमार गुप्ता और वाहन चालक प्रकाश कापरी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को बौंसी रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया.

Banka Road accident
6 भैंसों की भी गई जान (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस?: प्रशासन ने हाइड्रा और जेसीबी की मदद से पलटे हाइवा को हटाकर मासूम के शव को बाहर निकाला. बौंसी थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और ओवरटेक को मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस पर हमले के मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

"अबतक जांच में तेज रफ्तार और ओवरटेक के दौरान वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है. वहीं पुलिस पर हमले के मामले में वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-चंदन कुमार, थाना प्रभारी, बौंसी

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