रेवाड़ी के जेएलएन नहर में डूबे ममेरे भाई, नहाने उतरे थे, एसडीआरएफ कर रही तलाश
हरियाणा के रेवाड़ी में जेएलएन नहर में नहाने के लिए उतरे ममेरे भाई डूब गए है जिनकी तलाश जारी है.
Published : May 31, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 8:30 PM IST
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव बव्वा के पास जेएलएन नहर में नहाने गए ममेरे भाई डूब गए हैं. झज्जर के बहू गांव से बाइक पर 11 साल के ममेरे भाई के साथ नहर में नहाने के लिए उतरे दो सगे भाइयों में से ममेरे भाई सहित दो पानी के तेज बहाव में बह गए. एक ने किसी तरह से जान बचाई. सूचना मिलने के बाद कोसली पुलिस मौके पर पहुंच गई. काफी प्रयास के बाद भी दोनों का पता नहीं चला, तो भोंडसी से एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी. एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए ममेरे भाइयों की तलाश शुरू की दी.
नहर में डूबे : झज्जर के बहू निवासी 20 वर्षीय चंदूराम कंपनी में रविवार सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से बाइक पर निकला था. रास्ते में उसका भाई मुकेश और मामा का 11 साल का बेटा जांट-जांटी निवासी यशवंत भी रास्ते में मिल गए. तीनों बाइक पर सवार होकर बव्वा की ओर नहर में नहाने के लिए निकल पड़े. बाइक नहर किनारे खड़ी करने के बाद तीनों पानी में उतर गए. बहाव तेज होने के कारण तीनों पानी में बहने लगे. मुकेश ने किसी तरह खुद को संभाल लिया, लेकिन चंदू और यशवंत पानी के बहाव के साथ बहने लगे. मुकेश ने दोनों का बचाव कराने की मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण मदद नहीं मिल सकी. मुकेश ने किसी तरह खुद को नहर से बाहर निकाला. इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर चंदू और यशवंत की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली.
बीडीपीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर : सूचना मिलने के बाद नाहड़ बीडीपीओ अनिल कुमार और चौकी प्रभारी अरविंद नहर पर पहुंच गए. फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के साथ गोताखोर भी बुलाए गए. काफी प्रयास करने के बाद भी दोनों लापता का कोई पता नहीं चला. इसके बाद एसडीएम कोसली विजय कुमार ने एसडीआरएफ की टीम को भोंडसी से बुलाया. टीम ने आते ही युवक व उसके ममेरे भाई की तलाश शुरू कर दी. समाचार लिखे जाने तक एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई थीं.
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