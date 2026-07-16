यमुनानगर में पिता बना हैवान, नशे की हालत में डेढ़ साल की बच्ची का किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने किया गिरफ्तार
यमुनानगर में एक शख्स ने अपनी डेढ़ साल की बच्ची का शारीरिक शोषण किया. फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 16, 2026 at 11:30 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर के साढौरा में एक पिता ने अपनी डेढ़ साल की बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. नशे में धुत आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण किया, जिसे बच्चों ने देखा और मां को बता दिया. जानकारी के बाद बच्ची की मां मौके पर पहुंची को उसके होश उड़ गए. महिला तुरंत थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है.
जानें पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला यमुनानगर जिले के कस्बा साढौरा का है. यहां एक शख्स नशे की हालत में घर पहुंचा और उसने अपनी ही मासूम बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला. इस खौफनाक सच का खुलासा तब हुआ जब वहां मौजूद कुछ बच्चों ने आरोपी की इस करतूत को देख लिया. बच्चों ने तुरंत भागकर मासूम बच्ची की मां को इस बात की जानकारी दी. जैसे ही मां मौके पर पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. बदहवास मां ने बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
दोनों का कराया गया मेडिकल: इधर, शिकायत मिलते ही महिला पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पीड़ित मासूम बच्ची और आरोपी पिता दोनों को यमुनानगर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां दोनों का मेडिकल कराया गया.
जांच में जुटी पुलिस: मामले में महिला थाना प्रभारी शीला वंती ने कहा कि, आरोपी के तीन बच्चे हैं, जिनमें से पीड़ित बच्ची दूसरे नंबर पर है. इस घिनौनी वारदात ने साढौरा क्षेत्र समेत पूरे यमुनानगर को सन्न कर दिया है. लोग हैरान हैं कि आखिर कोई पिता इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
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