रांची रेलवे स्टेशन के पास से अगवा चार वर्षीय बच्चा साहिबगंज के तीनपहाड़ से बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार
रांची रेलवे स्टेशन के पास से अगवा बच्चे को साहिबगंज के तीनपहाड़ से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है.
Published : September 27, 2026 at 5:54 PM IST
साहिबगंज: रांची रेलवे स्टेशन के बाहर से बीते गुरुवार को अगवा किए गए चार वर्षीय बालक को रविवार को पुलिस ने तीनपहाड़ से बरामद कर लिया है. रांची के चुटिया थाने की पुलिस बच्चे को अपने साथ ले गई है. इस मामले में पाकुड़, राजमहल और तीनपहाड़ के आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अगवा बालक के पिता राजकुमार रजवाड़ आंध्रप्रदेश में रहते हैं. वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें छत्तीसगढ़ जाना था. राजकुमार की पत्नी दिलमेट रजवाड़ अपने बच्चे के साथ किसी काम से रेलवे स्टेशन के बाहर निकलीं. इसी दौरान तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के हाथीगढ़ निवासी रोहित मुखर्जी (डान) ने बच्चे को गायब कर दिया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चुटिया थाने की पुलिस सक्रिय हो गई. पुलिस ने शनिवार को धनबाद से रोहित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसने बच्चे का लोकेशन बताया.
इसके बाद रविवार की सुबह चुटिया थाने की पुलिस ने साहिबगंज पहुंची और तीनपहाड़ थाना के प्रभारी थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के सहयोग से छापेमारी की. इस दौरान बाबूपाड़ा गांव के बिट्टू सिंह के घर से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया. वहीं से बिट्टू सिंह और पाकुड़ के कयूम अंसारी को भी पुलिस ने पकड़ लिया. इसी क्रम में राजमहल से जमादार शेख, तीनपहाड़ नीचे टोला से तसबीर शेख और बाबूपुर गांव से छोटू नोनिया को भी गिरफ्तार किया गया.
“दिलमेट रजवाड़ ने चार वर्षीय बच्चे के चोरी की प्राथमिकी चुटिया थाना में दर्ज कराई गई थी. इस मामले में पुलिस की तीन सदस्यीय टीम गठित कर मामले की छानबीन की गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रोहित मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर बच्चे को बरामद किया गया और अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया. कागजी प्रक्रिया के बाद बच्चे को सकुशल उसके परिजन को सौंप दिया जाएगा.”-पूनम कुजूर, पुलिस इंस्पेक्टर, चुटिया थाना, रांची
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