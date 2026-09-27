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रांची रेलवे स्टेशन के पास से अगवा चार वर्षीय बच्चा साहिबगंज के तीनपहाड़ से बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार

रांची चुटिया थाना की इंस्पेक्टर पूनम कुजूर प्रक्रिया पूरी करतीं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: रांची रेलवे स्टेशन के बाहर से बीते गुरुवार को अगवा किए गए चार वर्षीय बालक को रविवार को पुलिस ने तीनपहाड़ से बरामद कर लिया है. रांची के चुटिया थाने की पुलिस बच्चे को अपने साथ ले गई है. इस मामले में पाकुड़, राजमहल और तीनपहाड़ के आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.