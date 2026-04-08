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देव मिलन की अनोखी परंपरा , एक जगह मिलते हैं देवी और देवता, उत्सव सा होता है माहौल

बीजापुर में चिकटराज देव मेला का आयोजन हुआ.जहां देव मिलन की अनोखी रीति हुई.इस परंपरा को निभाने सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए.

Chikatraj Dev Fair
आदिवासी संस्कृति का अद्भुत संगम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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बीजापुर : बीजापुर के आदिवासी अंचल में आस्था, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है. जहां केवल मेला ही नहीं लगता, बल्कि देवी-देवताओं की एक विशेष सभा आयोजित होती है. हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध चिकटराज देव मेले की, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है.

देव मिलन की अनोखी परंपरा
बीजापुर नगर में आयोजित होने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ों और उनकी सामाजिक संरचना को दर्शाता है. इस मेले की सबसे विशेष बात यह है कि यहां आसपास के गांवों के देवी-देवताओं को विधिवत आमंत्रित किया जाता है. गांव-गांव से देव प्रतिमाएं ढोल-नगाड़ों, नृत्य और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मेला स्थल तक पहुंचती हैं. इस अनोखी परंपरा को स्थानीय भाषा में देव मिलन कहा जाता है, जिसमें देवी-देवताओं का एक साथ आगमन सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन जाता है.

देवी देवताओं के मिलने की अनोखी सभा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


मेले से पहले निभाई गई महत्वपूर्ण परंपरा

मेला शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है, जिसमें गांव के मांझी, पटेल, पुजारी और गुनिया मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हैं. वे सामूहिक रूप से व्यवस्था और कोष की समीक्षा करते हैं.

यह प्रक्रिया किसी आधुनिक सरकारी तंत्र की तरह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आदिवासी शासन प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें चढ़ावा, पूजा-पाठ और पूरे मेले की जिम्मेदारियों का बंटवारा पारंपरिक तरीके से किया जाता है- विश्वनाथ मांझी,सदस्य मेला समिति


इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह परंपरा बस्तर रियासत काल से चली आ रही है. उस समय देवी-देवताओं को एक मंच पर लाकर सामाजिक और धार्मिक निर्णय लिए जाते थे.

पुरानी परंपरा आज भी चिकटराज देव मेले के माध्यम से जीवित है, जो आदिवासी समाज की आत्मनिर्भर व्यवस्था और सामूहिक निर्णय प्रणाली को दर्शाती है. चिकटराज देव को इस क्षेत्र का आराध्य देव माना जाता है- संतोष नाइक, सदस्य मेला समिति

मान्यता है कि उनके दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है. यही कारण है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं. यह मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण का भी एक जीवंत उदाहरण है. चिकटराज देव मेला आज भी यह संदेश देता है कि आधुनिकता के दौर में भी परंपराएं और संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकती हैं.

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