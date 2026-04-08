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देव मिलन की अनोखी परंपरा , एक जगह मिलते हैं देवी और देवता, उत्सव सा होता है माहौल

बीजापुर : बीजापुर के आदिवासी अंचल में आस्था, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है. जहां केवल मेला ही नहीं लगता, बल्कि देवी-देवताओं की एक विशेष सभा आयोजित होती है. हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध चिकटराज देव मेले की, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है.

देव मिलन की अनोखी परंपरा

बीजापुर नगर में आयोजित होने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ों और उनकी सामाजिक संरचना को दर्शाता है. इस मेले की सबसे विशेष बात यह है कि यहां आसपास के गांवों के देवी-देवताओं को विधिवत आमंत्रित किया जाता है. गांव-गांव से देव प्रतिमाएं ढोल-नगाड़ों, नृत्य और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मेला स्थल तक पहुंचती हैं. इस अनोखी परंपरा को स्थानीय भाषा में देव मिलन कहा जाता है, जिसमें देवी-देवताओं का एक साथ आगमन सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन जाता है.

देवी देवताओं के मिलने की अनोखी सभा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मेले से पहले निभाई गई महत्वपूर्ण परंपरा

मेला शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है, जिसमें गांव के मांझी, पटेल, पुजारी और गुनिया मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हैं. वे सामूहिक रूप से व्यवस्था और कोष की समीक्षा करते हैं.