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हमीरपुर में डेढ़ महीने बाद खुलेगा चिकासी–मोहाना पुल, मरम्मत पूरी; इस डेट से आवागमन

हमीरपुर: बेतवा नदी पर स्थित चिकासी–मोहाना पुल की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. करीब डेढ़ महीने से बंद इस पुल को 17 मार्च की सुबह से वाहनों के आवागमन के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है. पुल बंद होने के कारण हमीरपुर और जालौन जिले के दर्जनों गांवों के लोगों को लंबे समय तक आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल की संरचनात्मक मजबूती के लिए मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. इसी के तहत पुल पर पुराने और क्षतिग्रस्त एक्सपेंशन जॉइंट बदले गए हैं. साथ ही पुल की ऊपरी सतह पर वेयरिंग कोट डाला गया है, जिससे पुल की सड़क मजबूत हो सके और भविष्य में किसी प्रकार की क्षति की आशंका कम हो. इसके अलावा पुल की क्षतिग्रस्त रेलिंग की भी मरम्मत कर उसे दुरुस्त किया गया है.

पुल की मरम्मत का कार्य निजी एजेंसी सनराइजर्स इंजीनियरिंग द्वारा कराया जा रहा है. मरम्मत कार्य के चलते 5 फरवरी से पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. इस दौरान पुल पर जॉइंट काटने, नए जॉइंट लगाने और सड़क की ऊपरी परत को हटाकर दोबारा निर्माण करने जैसे तकनीकी कार्य किए गए. पुल बंद होने से हमीरपुर और जालौन जिले के करीब 50 से अधिक गांवों के लोगों की आवाजाही प्रभावित रही. खासकर चिकासी, गोहांड, मोहाना और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उरई, जालौन और अन्य कस्बों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों से होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी. कई लोगों को 20 से 60 किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर करना पड़ा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए.

इसका असर छात्रों, व्यापारियों, मरीजों और रोजाना काम के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों पर साफ तौर पर देखने को मिला. कई ग्रामीणों ने बताया कि पुल बंद होने से सबसे अधिक परेशानी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में हुई. वहीं छात्रों को भी स्कूल और कॉलेज जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा. हालांकि, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पुल की स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी. पुल के जॉइंट खराब हो चुके थे और कई जगहों पर रेलिंग भी क्षतिग्रस्त थी. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुल की मरम्मत कराया जाना जरूरी था.