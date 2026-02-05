ETV Bharat / state

हमीरपुर की लाखों आबादी को 42 दिन करनी पड़ेगी तपस्या ! जानें 15 किमी का रूट क्यों बदलेगा 180 किमी का सफर

चिकासी–मोहाना पुल गुरुवार से मरम्मत के लिए बंद होते ही लाखों लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी. ( ETV Bharat )

सरीला, गोहांड और नौरंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से गंभीर मरीजों को आमतौर पर उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है. पुल बंद होने से एंबुलेंस और निजी वाहनों को पहले धनोरी होकर जाना पड़ेगा. इससे 20–30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटना, प्रसव और गंभीर बीमारियों के मामलों में यह देरी जानलेवा साबित हो सकती है.

चिकासी–मोहाना पुल हमीरपुर और जालौन जिले को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है. पुल बंद होने से सरीला और गोहांड क्षेत्र के चिकासी, बरौली, रिहुँटा, मंगरौल, अतरा, हरदुआ, बडेरा, मझगंवा, बिरहट, इसलामपुर, घुरौली, चंदवारी, चुरहा, शिकरौधा सहित करीब 50 गांवों की आबादी प्रभावित होगी. इन गांवों के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार के लिए निर्भरता उरई मुख्यालय पर है.

बता दें कि अब तक उरई से चिकासी, गोहांड और आसपास के गांवों तक का सफर 10–30 मिनट में पूरा हो जाता था, लेकिन पुल बंद होने के बाद यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से लंबा चक्कर लगाना होगा. डकोर से चिकासी की दूरी अभी 15 किलोमीटर है, जिसे लोग आधे घंटे में तय कर लेते थे. पुल बंद होने पर यही दूरी बढ़कर करीब 87 किलोमीटर हो जाएगी. इतना ही नहीं इससे पहले लोगों को पहले डकोर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़कर लगभग 57 किलोमीटर का सफर तय कर राठ पहुंचना होगा, फिर वहां से करीब 30 किलोमीटर वापस चिकासी आना पड़ेगा. इस तरह आने-जाने में कुल करीब 180 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो पहले आधे घंटे में पूरा हो जाता था, अब करीब चार घंटे में पूरा होगा.

हालात ये हैं कि इलाज, पढ़ाई और व्यापार से जुड़े कामों के लिए अब आम लोगों को 20 से 60 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी. इससे समय और खर्च दोनों का बोझ बढ़ेगा.

हमीरपुर: हमीरपुर में बेतवा नदी पर राठ–उरई मार्ग स्थित जर्जर चिकासी–मोहाना पुल गुरुवार से मरम्मत के लिए बंद होते ही सरीला तहसील और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों पर बुरा असर पड़ जाएगा. आज शाम 6 बजे से 42 दिन के लिए इस पुल से आने-जाने वालों को रोक दिया जाएगा. करीब 50 साल पुराने इस पुल के बंद होने से उरई जाने वालों की राह कठिन हो गई है.

जालौन के कहटा और जैसारी क्षेत्र के सैकड़ों छात्र रोज बेतवा नदी पार कर चिकासी के स्कूलों में पढ़ने आते हैं. पुल बंद होने से छात्रों को या तो लंबा रास्ता तय करना होगा या परीक्षा अवधि में चिकासी में ही अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा. बोर्ड परीक्षाएं नजदीक होने से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. इसी तरह उरई से चिकासी और आसपास के गांवों में पढ़ाने जाने वाले शिक्षकों को भी रोज लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा.

व्यापार और खनन पर मार

व्यापारियों के मुताबिक उरई से आने वाला सामान अब देरी से पहुंचेगा. अतिरिक्त दूरी के कारण डीजल खर्च और भाड़ा बढ़ेगा. इसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर पड़ेगा. मोरंग कारोबार पर भी असर पड़ना तय है. पुल बंद होने से बेतवा और धसान नदी के मोरम खंडों से रोजाना निकलने वाली सैकड़ों गाड़ियों का आवागमन बाधित होगा, जिससे कारोबारियों के साथ-साथ सरकारी राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा.

टोल का अतिरिक्त बोझ

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल मैनेजर वीरेश सिंह ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर 50 किलोमीटर के सफर के लिए टू-थ्री व्हीलर का 50 रुपये, कार का 100 रुपये, एलसीवी का 155 रुपये, ट्रक का 310 रुपये, हैवी वाहन का 475 रुपये और अन्य भारी वाहनों का 615 रुपये एक तरफ का टोल लगेगा. हालांकि 24 घंटे के भीतर वापसी पर 20 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, लेकिन रोजाना यात्रा करने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है.

42 दिन बंद रहेगा पुल

लोक निर्माण विभाग सीडी-1 के अधिशासी अभियंता दृगपाल वर्मा ने बताया कि आज 5 फरवरी से चिकासी–मोहाना पुल को 42 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. आज शाम इस रास्ते से आना-जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा. इस दौरान पुल पर सीसी वेयरिंग, बेयरिंग कोट, रेलिंग मरम्मत, पिचिंग और रंगाई-पुताई जैसे कार्य कराए जाएंगे. पुल बंद होने से पहले सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और उरई जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी हैं.

वैकल्पिक मार्ग

राठ–हमीरपुर मार्ग पर धनोरी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कट से डकोर उतर कर उरई जाया जा सकेगा. इससे 20–25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी.

राठ–कालपी–मदारीपुर स्टेट हाईवे 130 से गोहांड होते हुए चंडौत पुल के जरिए उरई पहुंचा जा सकता है. इस मार्ग से करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगेगा.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि 42 दिनों तक पुल बंद रहना बहुत लंबी अवधि है. इन लोगों ने कहा कि पुल बंद होने से यही सफर चार घंटे में पूरा होगा. बाइक व पैदल व बाइक व छोटे वाहनों के आने-जाने वालों को भी समस्या को देखते हुए हैं पीपों के पुल की वैकल्पिक मार्गों पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों की मुश्किलें कुछ कम हो सकें.

बदायूँ पुल बनवाने को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता का पुलिस ने उखाड़ा टेंट

बदायूं के दातागंज क्षेत्र में मुड़ा पुख्ता पुल बनवाने को लेकर रात में धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत यादव का पुलिस ने टेंट उखाड़ दिया.पुलिस कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को थाने ले आई और रात भर उन्हें थाने में रखा, जहां उन्हें समझा बुझाकर सुबह वापस भेजा गया.

बता दें कि बदायूँ की तहसील दातागंज के मुड़ा पुख्ता में बना अधूरा पुल उस समय विवाद का विषय बना था जब 1 साल पहले शादी में गूगल की लोकेशन पर जा रहे गाड़ी से तीन युवक गंगा में गिर गए थे और उन तीनों युवकों की मौत भी हो गई थी, जिसमें गूगल पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था उसके बाद पुल को अभी तक नहीं बनाया जा सका.

शासन ने इस पर आईआईटी रुड़की की एक टीम गठित की और पुल की जांच को भेजा गया, जिसके आधार पर पुल बनवाने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, लेकिन पुल का निर्माण कार्य अभी नहीं किया गया है. इससे आक्रोशित होकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने मुड़ा पुख्ता पल के पास टेंट डालकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इस पर रात 12 बजे पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे और उनका टेंट उखाड़ दिया गया. जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की पुलिस से नोकझोक भी हुई.